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Venezuela hava yolu şirketi AB semalarında yasaklandı

CARACAS (AA) - Avrupa Komisyonu, Venezuela hava yolu şirketi Avior'un, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin hava sahasında uçmasını yasakladı.Komisyondan yapılan açıklamada, uluslararası güvenlik standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle...

Venezuela hava yolu şirketi AB semalarında yasaklandı

CARACAS (AA) - Avrupa Komisyonu, Venezuela hava yolu şirketi Avior'un, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin hava sahasında uçmasını yasakladı.

Komisyondan yapılan açıklamada, uluslararası güvenlik standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle Avior'un, AB ülkeleri hava sahasından men edildiği bildirildi.

Açıklamada, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın "belirtilmemiş güvenlik eksiklikleri" tespit etmesi nedeniyle Avior'un, birliğin hava sahasında uçması yasaklanan uluslararası hava yolları listesine eklendiği kaydedildi.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.


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Anahtar Kelimeler:
Avrupa KomisyonuVenezuela Hava Yolu şirketi Avior
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