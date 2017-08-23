Venezuela lideri Maduro, Putin ile görüşecek

CARACAS/MOSKOVA (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu.

Maduro, düzenlediği basın toplantısında, yakında ziyaret gerçekleştireceği Rusya'da Putin ile enerji, savunma ve gıda meselelerini ele alacaklarını ifade etti.

Nicolas Maduro, Rusya Devlet Başkanı Putin'i "dünyanın en popüler lideri ve barış adamı olarak" tanımladı.

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, Rusya'ya bugün düzenlediği ziyarette, Rus yetkililerden Venezuela'daki gerilimleri hafifletmek için bu ülke ile yakın ilişkilerini devreye sokmalarını istedi.

- Venezuelalı yargıçlar Şili'ye sığındı

Diğer yandan Güney Amerika ülkelerinden Şili'nin Venezuelalı 5 Yüksek Mahkeme yargıcına siyasi sığınma hakkı verdiği bildirildi.

Şili Dışişleri Bakanı Heraldo Munoz, Şili'nin Caracas'taki büyükelçiliğine sığınan 5 yargıca sığınma hakkı tanıdıklarını açıkladı. Munoz, Maduro yönetiminden yargıçların ülkeyi terk etmesine izin vermesini istedi.

Söz konusu yargıçlar, Yüksek Mahkemeye muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Kongre tarafından temmuz ayında atanmıştı. Yüksek Mahkeme bu yargıçları görevi kötüye kullanmakla suçlamıştı.

Venezuela'da, 30 Temmuz'da yapılan seçimle anayasanın yeniden yazılması için Kurucu Meclis temsilcileri seçilmişti. Kurucu Meclis, Venezuela'nın güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve ekonomik refahını teminat altına alacak kanunları çıkarma yetkisini Ulusal Kongreden alarak Meclise veren kararnameyi oy birliğiyle kabul etmişti.