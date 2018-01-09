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Venezuela muhalefetinden 4 haneli enflasyon iddiası

- Muhalif milletvekili Alvarado, enflasyonun 2017'de yüzde 2 bin 600 olduğunu iddia etti

Venezuela muhalefetinden 4 haneli enflasyon iddiası

CARACAS (AA) - Venezuela muhalefeti, ülkedeki ekonomik krizine ilişkin yeni bir iddia ortaya attı.

Muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis üyesi muhalif milletvekili Angel Alvarado, Twitter hesabında, Venezuela'da geçen yıl enflasyonun yüzde 2 bin 600 olduğunu savundu ve ekonomik krizin üstesinden gelinmesinin tek yolunun siyasi rotanın değiştirilmesi olduğunu belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hükümeti ise ekonomik verilere ilişkin resmi açıklama yapmadı.

Maduro, geçen yıl sonunda ülkesinin 120 milyar doları aşan dış borcunu yeniden yapılandıracağını açıklamıştı.

Venezuela ekonomisi 2014'ten bu yana yüzde 35 küçüldü. Bu, ABD'nin 1929 Büyük Ekonomik Buhran döneminde yaşadığından daha büyük bir daralma. Maduro yönetimi, yabancı kredi kuruluşlarına borcunu ödemek ile üç haneli rakamlara ulaşan enflasyon koşullarında gıda ve ilaç sıkıntısı yaşayan Venezuela halkına yardım etme arasında ikilem yaşıyor.

Halihazırda ülkenin toplam dış borcu, 120 milyar doları aşmış durumda. Bunun yarısını dolar cinsi borç tahvilleri oluşturuyor.

Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, mart ayında Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü. Ülkede aylarca süren hükümet karşıtı gösterilerde en az 125 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomik KrizEnflasyonVenezuela
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