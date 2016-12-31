Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Venezuela'da 6 siyasi mahkum salıverildi

- Ev hapsinde olan eski muhalif lider Rosales'in de aralarında bulunduğu 6 siyasi mahkum serbest bırakıldı

Venezuela'da 6 siyasi mahkum salıverildi

CARACAS (AA) - Güney Amerika ülkesi Venezuela'da hükümet, aralarında eski muhalif lider Manuel Rosales'in de bulunduğu 6 siyasi hükümlünün mahkumiyetini sonlandırdı.

Görevde olduğu dönemde yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla yaklaşık bir yıl gözaltında tutulan, ardından 19 Ekim'de ev hapsine mahkum edilen Rosales, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, serbest bırakıldığını belirtti.

Ev hapsinde bulunan Rosales, mesajında "Venezuela halkına, diğer siyasi mahkumlarla birlikte serbest bırakıldığımı bildirmek istiyorum. Tüm siyasi hükümlülerin salıverilmesi ve sürgündekilerin dönmesi için mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Yerel basın, Rosales ile serbest bırakılan diğer 5 mahkumun 2014 yılındaki protestolara katıldıkları sırada tutuklandığını aktardı.

Zulia eyaletinin başkenti Maracaibo'da 1996-2000 yılları arasında belediye başkanı, 2000-2008 yılları arasında da eyalet valisi olarak görev yapan Rosales, 2006'daki devlet başkanlığı seçimlerinde Hugo Chavez'e karşı yarışmıştı.

Yolsuzluk suçlamasıyla hakkında 2008 yılında tutuklama emri çıkarılan Rosales'e, Peru tarafından siyasi sığınma hakkı tanınmıştı. Peru'daki 6 yıllık sürgün hayatının ardından geçen yıl ülkesine dönen ve 15 Ekim 2015'te tutuklanan Rosales, 19 Ekim 2016'da ev hapsine mahkum edilmişti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AfManuel RosalesVenezuela
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.