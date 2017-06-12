Venezuela'da anayasanın yeniden yazılma süreci

CARACAS (AA) - Venezuela'da Yüksek Mahkeme, Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başlattığı anayasanın yeniden yazılması sürecinin feshedilmesine yönelik talebini reddetti.
Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamada Diaz'ın söz konusu talebinin yeterli hukuki temel sunulmadığı için kabul edilmediği belirtildi.
Başsavcı Diaz, geçen hafta Yüksek Mahkemeye başvuru öncesinde yaptığı açıklamada, Venezuelalıları, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun anayasanın yeniden yazılması yönündeki çabalarına karşı çıkmaya çağırmış, Yüksek Mahkemeden sürecin bir an önce feshetmesini talep etmişti.
Ülkenin anayasasını ve demokrasisini korumaya çalıştığını ifade eden Diaz, halkın egemenliğini savunduğunu belirtmişti.
Venezuela Başsavcısı Luisa Ortega Diaz, Maduro'nun, mayıs ayı başında imzaladığı ve anayasanın yeniden yazılması için bir halk meclisinin toplanmasını içeren kararnameyi kabul etmeyeceğini duyurmuştu fakat Devlet Başkanı, anayasanın yeniden yazılma sürecinin devam edeceğini bildirmişti.
Ülkede gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.
Ortega Diaz, 31 Mart'ta, Yüksek Mahkemenin muhaliflerin çoğunlukta olduğu Kongrenin yetkilerini elinden almasına da karşı çıkmıştı.
Hükümetin anayasanın yeniden yazılması ısrarından vazgeçmesi talebiyle binlerce kişinin sokaklara indiği gösterilerde 60'tan fazla kişinin hayatını kaybetti. Muhalefet, ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutarken, Maduro protestolara katılan aşırı sağcı radikallerin suç çeteleriyle iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunuyor.