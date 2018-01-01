Venezuela'da asgari ücrete yüzde 40 zam

ANKARA (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hükümetin asgari ücrete yüzde 40 zam yapacağını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, Maduro, televizyondan yayınlanan yıl sonu konuşmasında, asgari ücrete yapılacak zammın, ABD ve diğerlerinin sosyalist ülkeye karşı açtığı ekonomik savaştan "işçileri koruyacağını" belirtti.

Maduro, konuşmasının büyük bölümünde Venezuela'da yaşanan sorunlardan dış güçleri sorumlu tutarak, ABD gibi ülkelerin, Venezuela'nın petrol endüstrisini sabote ettiğini ileri sürdü.

Haberde, asgari ücrette yapılacak artışın, ekonomik ve siyasi krizin yaşandığı ülkedeki enflasyon oranını daha da artıracağından endişe edildiği kaydedildi.



Devlet Başkanı Maduro, geçen yıl nisan ayı sonunda, asgari ücretin 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 60 oranında artırılacağını söylemiş ve birkaç eyalette yüzlerce yeni konutun anahtarının yetkililerce halka dağıtılacağını belirtmişti.

ABD yönetimi, ağustos ayında, Başkanlık Kararnamesi çıkartarak Venezuela'ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar uygulama kararı almış, kasım ayında da demokratik seçim sürecini baltaladıkları, medyaya sansür uyguladıkları ve yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle 10 kamu yetkilisi hakkında yaptırım kararı vermişti.

Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Devlet Başkanı Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü. Ülkede mart sonunda başlayan hükümet karşıtı gösterilerde en az 125 kişi hayatını kaybetmişti.







