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Venezuela'da başsavcıdan halka çağrı

- Başsavcı Diaz: - "Anayasanın yeniden yazılması çabalarına karşı çıkın"

Venezuela'da başsavcıdan halka çağrı

CARACAS (AA) - Venezuela Başsavcısı Luisa Ortega Diaz, vatandaşları ülkede anayasanın yeniden yazılması çabalarına karşı çıkmaya çağırdı.

Başsavcı Diaz, Yüksek Mahkemenin girişinde yaptığı açıklamada, Venezuelalıları, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun anayasanın yeniden yazılması yönündeki çabalarına karşı çıkmaya çağırdı ve Yüksek Mahkemeden bu süreci biran önce feshetmesini talep etti.

Ortega Diaz, "Burada oynanan ülkedir, Venezuelalıların bütünlüğüdür." dedi.

Hem ülkenin anayasasını hem de demokrasisini savunduğunu dile getiren Diaz, halkın egemenliğini müdafaa etmeye çalıştığını belirtti.

Ortega Diaz, Ulusal Seçim Konseyini de temel demokratik kuralları çiğnemekle suçladı.

Maduro'yu seçimlerden kaçınmakla itham eden muhalefet, anayasayı hazırlayacak meclise delege seçme kurallarının daha çok hükümet yanlısı olmasını eleştiriyor.

Venezuela Başsavcısı Luisa Ortega Diaz, Maduro'nun, mayıs ayı başında imzaladığı ve anayasanın yeniden yazılması için bir halk meclisinin toplanmasını içeren kararnameyi kabul etmeyeceğini duyurmuş ancak Maduro anayasanın yeniden yazılma sürecinin devam edeceğini bildirmişti.

Ülkede gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.

Ortega Diaz, 31 Mart'ta, Yüksek Mahkemenin muhaliflerin çoğunlukta olduğu Kongrenin yetkilerini elinden almasına da karşı çıkmıştı.

Binlerce kişinin hükümetin, anayasanın yeniden yazılması için verdiği mücadeleyi sona erdirmesi talebiyle neredeyse her gün sokaklara indiği, üçüncü ayına giren gösterilerde 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Muhalefet, ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor. Maduro ise protestolara katılan aşırı sağcı radikallerin suç çeteleriyle iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunuyor.


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