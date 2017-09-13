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Venezuela'da çatışma

- Kaçak madencilik yapan grup ile bölgede devriye gezen askerler arasında çatışma çıktı - Çatışmada 1 asker yaralandı, 11 saldırgan öldü

Venezuela'da çatışma

CARACAS (AA) - Venezuela'ının güneydoğusundaki Bolivar eyaletinde, kaçak madencilik yapan grup ile bölgede devriye gezen ordu güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker yaralandı, 11 saldırgan öldü.

Resmi makamlardan yapılan açıklamada, pazar günü eyalet kırsalında devriye görevi yapan ordu konvoyunun silahlı grup tarafından pusuya düşürülmesi sonucu çıkan çatışmada 11 saldırganın öldüğü, 1 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Ulusal Meclis üyesi Americo de Grazia, olayla ilgili meclis soruşturması açılacağını duyurdu.

Dağlık ve ormanlık bölgelerin yoğun olduğu eyalette son yıllarda kaçak madencilik faaliyetinin yaygınlaştığı bildiriliyor. Bölgede geçen yıl kaçak madenciler ile paramiliter grup arasındaki çatışmada 17 kişi yaşamını yitirmişti.



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Anahtar Kelimeler:
Bolivar EyaletiKaçak MadencilikVenezuela
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