Venezuela'da ekonomik kriz

GEORGETOWN (AA) - Ekonomik krizin yaşandığı Venezuela'da ordunun bir süredir malzeme yardımı alamaması nedeniyle bazı askerlerin Guyana sınırını geçerek gıda yardımı talep ettiği bildirildi.

Guyana Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Patrick West, yaptığı açıklamada, son zamanlarda komşu Venezuela'nın askerlerinin gıda aramak amacıyla ülkesinin sınırına geçtiğine yönelik ihbarların araştırıldığını belirtti.

Sınır bölgesindeki yerlilerin şikayetleri üzerine sınıra takviye kuvvet göndereceklerini aktaran West, Venezuela askerlerinin, bölge sakinlerinden çeşitli malzeme ve gıda yardımı istediklerini kaydetti.

West, askerlerin bölgede soygun yaptıklarına ilişkin de bilgiler aldıklarını söyledi.

Bölge yetkilileri ise son zamanlarda yaşanan olaylardan birine atıf yaparak, Venezuelalı askerlerin ülkelerindeki ekonomik kriz nedeniyle kendilerine 45 gündür malzeme yardımı yapılmadığını ilettiklerini ifade etti.

Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal sıkıntılar, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.

Maduro yönetimi, muhalefetin, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

Ülkede mart sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde en az 125 kişi hayatını kaybetti.



