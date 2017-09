"Venezuela'da en az 600 siyasi tutuklu var" - Ulusal Kongre Başkan Yardımcısı Guevara: - "Venezuela'da en az 600 siyasi tutuklu var. Bizi her an gözaltına alabileceklerinin farkındayız" - "(Ulusal Kongre ile Kurucu Meclis'in aynı binada olması) Biz bir arada değiliz. Bir arada olunduğunu söyleyen rejim ama bu söz konusu değil. Var olan askeri bir işgal" - "İktidarda kalabilirler ancak yönetemeyecekler, günler geçtikçe dünya kapılarını kapatmaya başlayacak" - "Güç kullanımını içermeyen, anayasal bir çözüm için her şeyi yapıyoruz" - "(Odebrecht skandalı) Venezuela, Brezilya'dan sonra bu davayla ilgili en fazla yatırım ve rüşvetin yaşandığı ülke gibi görünüyor"

06 Eylül 2017 Çarşamba 13:07