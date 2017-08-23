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Venezuela'da eski başsavcı için tutuklama emri çıkartılacak

CARACAS (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eski başsavcı Luisa Ortega Diaz için uluslararası tutuklama emri çıkartılması için uğraşacağını belirtti.Maduro, basına yaptığı açıklamada, Ortega ve eşinin ciddi suçlara karıştıklarını...

Venezuela'da eski başsavcı için tutuklama emri çıkartılacak

CARACAS (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eski başsavcı Luisa Ortega Diaz için uluslararası tutuklama emri çıkartılması için uğraşacağını belirtti.

Maduro, basına yaptığı açıklamada, Ortega ve eşinin ciddi suçlara karıştıklarını ifade ederek eski başsavcı Ortega için uluslararası tutuklama emri çıkartılması konusunda gerekeni yapacağını vurguladı.

Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya'dan Brezilya'ya giden Ortega'nın adaletten kaçtığını dile getirdi.

Venezuela'da Kurucu Meclis tarafından görevden alınmasının ardından Kolombiya'ya giden eski başsavcı Luisa Ortega Diaz, Brezilya'ya geçmek üzere bu ülkeden ayrılmıştı.

Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için oluşturulan Kurucu Meclis, Ortega'nın görevden alınmasına oy birliğiyle karar vermişti.

Bir dönem Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun müttefiki olan Ortega, nisan ayında hükümete yakın Yüksek Mahkemenin, Ulusal Kongrenin yetkilerini elinden alma girişiminin ardından patlak veren siyasi krizde, hükümetin ülkenin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalıştığını savunarak hükümet karşıtlarının safında yer almıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Başkanı Nicolas MaduroEski Başsavcı Luisa Ortega DiazVenezuela
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