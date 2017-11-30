Venezuela'da eski petrol bakanına gözaltı

CARACAS (AA) - Venezuela'da devlete ait petrol şirketi PDVSA ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eski Petrol Bakanı Eulogio Del Pino gözaltına alındı.

Başsavcı Tarek William Saab, başkent Caracas'ta düzenlenen basın toplantısında, genişletilen soruşturma kapsamında, del Pino ve eski PDVSA Yönetim Kurulu Başkanı Nelson Martinez'in yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Saab, del Pino ve Martinez'in, her ikisinin de devlet fonlarını zimmete geçirmek, gizli anlaşmalar yapmak ve kara para aklamakla suçlandığını ifade etti.

Başsavcı, hükümetin, Venezuela'nın petrol zenginliğinin yoksullar için harcandığını, yolsuzluk yapan yetkililer tarafından ABD'ye kaçırılmadığını garanti etmek için verdiği sözü, gözaltılarla tuttuğunu vurguladı.

Del Pino ve Martinez pazar günü görevinden alınmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 26 Kasım'da, ulusal petrol şirketi PDVSA'nın yönetim kurulu başkanlığına Tümgeneral Manuel Quevedo'yu getirmişti.

Maduro, 2013'te iktidara geldiğinden bu yana çok sayıda yüksek rütbeli askeri kilit görevlere getirdi. Maduro, daha önce İçişleri ve Ulaştırma bakanlığıyla Kabine Müsteşarlığına askerleri atamıştı.

PDVSA'daki görev değişimi, şirketin kapsamlı yolsuzluk soruşturmasından geçtiği döneme denk geldi.

Soruşturma kapsamında yıl başından bu yana yaklaşık 60 kişi gözaltına alınmıştı.

Geçen hafta PDVSA'nın ABD'deki birimi Citgo'nun 5'i ABD vatandaşı 6 yöneticisi tutuklanmıştı.







