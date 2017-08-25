Venezuela'da görevden alınan başsavcı Kolombiya'ya döndü

BOGOTA (AA) - Venezuela'da Kurucu Meclisin görevden almasının ardından Kolombiya'ya giden ve daha sonra Brezilya'ya geçen Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın Kolombiya'ya döndüğü bildirildi.

Kolombiya Göç İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 22 Ağustos'ta Brezilya'ya giden Ortega'nın, milletvekili olan eşi German Ferrer ile tekrar Kolombiya'ya döndüğü duyuruldu.

Ortega Diaz, Güney Amerika Ortak Pazarının (MERCOSUR) Brezilya'nın başkenti Brasilia'da düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yolsuzluk olaylarına karıştığını ve Maduro’ya dava açmasına yardımcı olacak kanıt olduğunu ileri sürmüştü.

Maduro ve diğer üst düzey yetkililerin Brezilya merkezli inşaat şirketi Odebrecht ve diğer şirketlerin dahil olduğu yolsuzluğa karıştıklarına ilişkin kanıtlar bulunduğunu da iddia eden Ortega Diaz, "Dünyanın huzurunda, Venezuela'daki aşırı yolsuzluğa işaret etmek istiyorum. Maduro yönetimi kendisini korumak için anayasayı ve kanunları ihlal ediyor." demişti.

- 19 Ağustos'ta Kolombiya'ya gittiği açıklanmıştı

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, 19 Ağustos'ta ülkesine geldiği açıklanan Ortega'nın Kolombiya hükümetinin koruması altında olduğunu açıklamış, ardından Kolombiya Senatosu Başkanı Efrain Cepeda, Luisa Ortega Diaz'ı Senatoya davet ettiğini duyurmuştu.

Santos'un bu açıklamasının ardından, Ortega'nın yerine yeni başsavcılık görevine getirilen Tarek William Saab ise sosyal medya hesabından tepki göstermiş ve Santos'un beyanatının Kolombiya'nın, "Venezuela'ya kurulan komploların merkez üssü" olduğunu doğruladığını ifade etmişti.

Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için oluşturulan Kurucu Meclis, Başsavcı Ortega'nın görevden alınmasına oy birliğiyle karar vermişti.

Daha önce Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun müttefiki olan Ortega, geçen nisan ayında Yüksek Mahkemenin, Ulusal Kongrenin yetkilerini elinden alma girişiminin ardından patlak veren siyasi krizde yönetimin ülkenin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalıştığını savunarak hükümet karşıtlarının yanında yer almıştı.

Ortega, görevden alınmadan önce, ülkede 30 Temmuz'da yapılan Kurucu Meclis seçimlerine teknik destek sağlayan şirket yetkilisinin sonuçlarla oynandığına dair iddialarının ardından olayın soruşturulması için iki savcı görevlendirdiğini açıklamıştı.

- Venezuela, Ortega'nın tutuklanmasını istiyor

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, basına yaptığı açıklamada, Ortega ve eşinin ciddi suçlara karıştıklarını ifade ederek eski başsavcı Ortega için uluslararası tutuklama emri çıkartılması konusunda gerekeni yapacağını vurgulamıştı.