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Venezuela'da görevden alınan başsavcı Kolombiya'ya sığındı

- Kolombiya Göç İdaresi, Venezuela'daki Kurucu Meclisin görevden aldığı Başsavcı Ortega'nın ülkeye sığınma başvurusunda bulunduğunu ve milletvekili olan eşi Ferrer'le birlikte geldiğini duyurdu

Venezuela'da görevden alınan başsavcı Kolombiya'ya sığındı

BOGOTA (AA) - Venezuela'da Kurucu Meclisin ay başında görevden aldığı Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın, sığınma başvurusu yapmak için Kolombiya'ya gittiği bildirildi.

Kolombiya Göç İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ortega'nın Venezuela'nın kuzeyindeki Hollanda Krallığına bağlı Aruba adasından özel bir uçakla Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya ulaştığı duyuruldu.

Açıklamada, Luisa Ortega Diaz'ın Kolombiya'ya iltica başvurusunda bulunduğu kaydedilirken, Ortega'nın ülkeye milletvekili olan eşi German Ferrer'le birlikte gittiği bilgisi paylaşıldı.

Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için oluşturulan Kurucu Meclis, Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın görevden alınmasına oy birliğiyle karar vermişti.

Daha önce Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun müttefiki olan Ortega, nisan ayında hükümete yakın Yüksek Mahkemenin, Ulusal Kongrenin yetkilerini elinden alma girişiminin ardından patlak veren siyasi krizde, hükümetin ülkenin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalıştığını savunarak hükümet karşıtlarının yanında yer almıştı.

Ortega, görevden alınmadan önce ülkede 30 Temmuz'da yapılan Kurucu Meclis seçimlerine teknik destek sağlayan şirket yetkilisinin sonuçlarla oynandığına dair iddialarının ardından olayın soruşturulması için 2 savcı görevlendirdiğini açıklamıştı.



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Başsacvı Luisa Ortega DiazKolombiyaKurucu MeclisNicolas MaduroVenezuela
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