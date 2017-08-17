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Venezuela'da hapishanede çatışma: 37 ölü

- Tutukluların kontrolünde bulunan bir cezaevine yapılan operasyonda 37 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

Venezuela'da hapishanede çatışma: 37 ölü

NEW YORK (AA) - Venezuela'nın güneyindeki bir hapishanede silahlı tutuklularla güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmada en az 37 kişinin öldüğü bildirildi.

Amazonas Eyalet Valisi Liborio Guarulla, yaptığı açıklamada, haftalardır tutukluların kontrolünde bulunan cezaevine güvenlik güçlerinin kontrolü yeniden sağlamak için baskın yaptığını belirtti.

Guarulla, baskında silahlı tutuklular ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını ve en az 37 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Puerto Ayacucho kentindeki hapishanede yargılanmayı bekleyen 110 tutuklunun kaldığını anlatan Guarulla, ölenlerin kaçının tutuklu ya da güvenlik görevlisi olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise olayda 14 infaz koruma memurunun yaralandığı kaydedildi.

Venezuela'da toplam 16 bin kapasiteye sahip cezaevlerinde 50 bin civarında tutuklu ve mahkumun bulunduğu, 2013'te yaşanan başka bir olayda da 61 kişinin öldüğü ifade edildi.

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