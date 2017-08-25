Venezuela'da Kolombiyalı iki televizyon kanalının yayını durduruldu

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkesine ait iki televizyon kanalının Venezuela'da yayınlarının durdurulmasına tepki gösterdi.

Santos, Tolima yönetim bölgesinde tamamlanan cezaevinin açılışının ardından basın mensuplarına Kolombiyalı televizyon kanalları Caracol TV ve RCN'nin Venezuela'daki yayınlarının durdurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın özgürlüğü konularında çalışmaları olan bir organizasyonda başkanlık yaptığını ve gazetecilikten geldiğini hatırlatan Santos, halkın haber alma özgürlüğüne atıfta bulunarak, Venezuela'da alınan karardan üzüntü duyduğunu belirtti.

Venezuela'da yaşanan bu gelişmeyi, "özgürlüklerden hoşlanmayan ve vatandaşlarının özgürlüklerini kısıtlayan bir rejimin yeni bir icraatı" olarak niteleyen Santos, komşu ülkenin, "demokratik sistemden biraz daha uzaklaştığı ve her seferinde biraz daha diktatörlük gibi davrandığı" değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklamayla Venezuela hükümetine konunun ifade özgürlüğüne saygı yönünden değerlendirilerek yeniden ele alınması çağrısında bulundu.

Venezuela'da, Kolombiyalı televizyon kanalı Caracol TV'nin yayınına, dün gece yarısı Ulusal Telekomünikasyon Komisyonunun (CONOTEL) kablolu televizyon hizmeti veren platformlara yaptığı başvurunun ardından son verilmişti.

Venezuela basınında bu ülkede yayın yapan bir başka Kolombiyalı televizyon kanalı RCN'nin de yayınına son verileceği yönünde haberler yer almış, daha sonra bu kanalın da yayını durdurulmuştu.

Geçen şubat ayında CNN'nin yayınlarına son verilen Venezuela'da, 2014 yılında da Kolombiyalı diğer televizyon kanalı NTN24'ün yayınını kesilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dün uydu üzerinden telekonferans sistemiyle gerçekleştirdiği uluslararası basın toplantısında Kolombiyalı medya kuruluşlarını eleştirerek, ülkesine karşı kötü bir kampanya yürütüldüğünü iddia etmişti.