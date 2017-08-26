Venezuela'da Kolombiya'ya ait iki radyonun yayını durduruldu

BOGOTA (AA) - Venezuela'da yayın yapan Kolombiya'ya ait iki radyo istasyonunun yayınlarının durdurulduğu öğrenildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Venezuela Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu (CONOTEL), Kolombiyalı "Tu FM" ve "Magica" radyo istasyonlarının yayınlarını durdurdu.

Venezuela'da, birkaç gün önce de ülkede faaliyet gösteren Kolombiyalı televizyon kanalları Caracol TV ve RCN'nin yayınlarına son verilmiş, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, kararı "özgürlüklerden hoşlanmayan ve vatandaşlarının özgürlüklerini kısıtlayan bir rejimin yeni bir icraatı" olarak nitelendirmişti.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklamayla, Venezuela hükümetine, konunun ifade özgürlüğüne saygı yönünden değerlendirilerek yeniden ele alınması çağrısında bulunmuştu.



Venezuela'da, geçen şubat ayında CNN'nin yayınlarına son verilmişti. 2014 yılında da Kolombiyalı televizyon kanalı NTN24'ün yayını kesilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dün uydu üzerinden telekonferans sistemiyle gerçekleştirdiği uluslararası basın toplantısında, Kolombiyalı medya kuruluşlarını eleştirerek, ülkesine karşı kötü bir kampanya yürütüldüğünü iddia etmişti.