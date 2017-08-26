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Venezuela'da Kurucu Meclisten yaptırım soruşturması

CARACAS (AA) - Venezuela'da Kurucu Meclisin oluşturduğu Hakikat Komisyonu, ABD'nin ülkeye yönelik ekonomik yaptırımlarına ilişkin soruşturma başlattı.Kurucu Meclis Başkanı Delcy Rodriguez, Twitter'dan paylaştığı mesajda, ülkedeki sağcıların...

Venezuela'da Kurucu Meclisten yaptırım soruşturması

CARACAS (AA) - Venezuela'da Kurucu Meclisin oluşturduğu Hakikat Komisyonu, ABD'nin ülkeye yönelik ekonomik yaptırımlarına ilişkin soruşturma başlattı.

Kurucu Meclis Başkanı Delcy Rodriguez, Twitter'dan paylaştığı mesajda, ülkedeki sağcıların ABD'nin askeri müdahalesini ve ekonomik yaptırımları arzuladığını savunarak, bu kişilerin Hakikat Komisyonunun açtığı soruşturmayla halka hesap vereceğini belirtti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da açıklamasında, muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Kongreyi ekonomik yaptırımların arkasında olmakla suçladı ve hainleri cezalandırma sözü verdi.

Ulusal Kongre Başkanı Julio Borges'i "Venezuela ekonomisine büyük zarar verecek yaptırımları tezgahlamakla" itham eden Maduro, "Ülkene yaptırım uygulanmasını istemen için büyük bir hain olman gerekir." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi dün yayımladığı başkanlık kararnamesi ile Venezuela'ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Söz konusu yaptırımların, Venezuela hükümetiyle ticareti ve devlete ait petrol şirketlerini hedef aldığı ileri sürülüyor.

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