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Venezuela'da Kurucu Meclis'ten yeni bir adım

- Kurucu Meclis, çeşitli meselelerde kanun çıkarma yetkisine sahip oldu

Venezuela'da Kurucu Meclis'ten yeni bir adım

CARACAS (AA) - Venezuela'da anayasayı değiştirmeyi hedefleyen Kurucu Meclis, çeşitli meselelerde kanun çıkarma yetkisine sahip oldu.

Kurucu Meclis'in delegeleri, Venezuela'nın güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve ekonomik refahını teminat altına alacak kanunları çıkarma yetkisini meclise veren kararnameyi oy birliğiyle kabul etti.

Çoğunluğu muhaliflerden oluşan Kongre'yi açıkça fesh etmeyen ya da milletvekillerinin toplanmasını engellemeyen kararname, fiilen Kongre'nin hali hazırda zayıflatılmış yetkilerini hükümsüz kılıyor.

Delegeler, kararnamenin oy birliğiyle kabul edilmesini alkışlarla kutlarken, Kurucu Meclis Başkanı Delcy Rodriguez, "Onlara tarihi bir ders öğreteceğiz." ifadesini kullandı.

Kararnamenin, Maduro ve muhalifleri arasında gerilimi daha da artırması bekleniyor.

Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongre'nin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.

Ülkede mart sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde en az 125 kişi hayatını kaybetti.

Maduro yönetimi, muhalefetin, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet, ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.



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KongreKurucu MeclisVenezuela
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