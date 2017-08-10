Venezuela'da muhalif belediye başkanına hapis yolu

CARACAS (AA) - Venezuela'da Yüksek Mahkeme, hükümet karşıtı protestoların yoğun olarak yaşandığı başkent Caracas'ın El Hatillo bölgesinin muhalif Belediye Başkanı David Smolansky'yi 15 ay hapis cezasına mahkum etti.

Yüksek Mahkeme, Caracas'ın El Hatillo bölgesi Belediye Başkanı Smolansky'yi bölgesindeki hükümet karşıtı protestoları durdurması yönündeki emirlere uymadığı gerekçesiyle görevden aldı ve 15 ay hapis cezasına çarptırdı.

Smolansky'nin nereden gönderildiği bilinmeyen bir videoda, El Hatilloluları hükümetin "siyasi idam mangası"na karşı temsil edilme haklarını savunmaları için sokaklara çıkmaya çağırmıştı.

Yüksek Mahkeme salı günü de Caracas'ın Belediye Başkanı Ramon Muchacho'yu 15 ay hapis cezasına mahkum etmişti. Yüksek Mahkeme, protestocuların kentin güneyindeki Chacao ilçesinde kurduğu barikatların kaldırılması talimatı verildiğini ancak Muchacho'nun bu talimatı yerine getirmediğini belirtmişti.

Ülkede gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.

Maduro yönetimi, muhalefetin, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet, ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

Ülkede mart sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde en az 125 kişi hayatını kaybetti.