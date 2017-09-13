Venezuela'da siyasi gerilime çözüm arayışı

CARACAS (AA) - Venezuela'da iktidar ve muhalefet liderleri, siyasi krizin çözümüne yönelik görüşmelerin devam ettirilmesi amacıyla Dominik Cumhuriyeti'nden gelen davete cevaben bu ülkeye temsilciler göndermeyi planlıyor.

Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero ve Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas, Venezuela hükümeti ve muhalefetini, yeni tur diyalog görüşmelerine katılmaya ikna etmek amacıyla davette bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bundan birkaç saat sonra devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, daveti kabul ettiğini ve hiç vakit kaybetmeden Dominik Cumhuriyeti'ne bir heyet göndereceğini duyurdu.

Muhalefeti temsil eden Demokratik Birlik Yuvarlak Masası da Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Danilo Medina'nın ciddi diyalog için gereken koşulların tartışılması amacıyla yaptığı davet üzerine bu ülkeye heyet göndereceklerini bildirdi.

Görüşmelerin ne zaman yapılacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Venezuela hükümeti ve muhalefeti arasında yeni tur görüşme çağrısına tam destek verdi.

Guterres, Venezuelalı siyasi aktörlerin, arabuluculuk ve barışçıl yollarla ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukları ele almaya olan bağlılıklarını gösterme fırsatını değerlendirmelerini teşvik ettiğini belirtti.

Venezuela muhalefeti, geçen yıl Vatikan'ın arabuluculuğundaki görüşmelerden, sosyalist hükümeti taahhütlerini yerine getirmemekle suçlayarak çekilmişti.

Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.

Ülkede mart sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde en az 125 kişi hayatını kaybetti.