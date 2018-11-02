"Vergi indirimleri ile otomotiv sektörü ivme kazanacak"

İSTANBUL (AA) - Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, vergi indirimleri ile otomotiv sektörünün ivme kazanacağını belirterek, "Bu karar ile yılın son 2 ayında iç pazar canlanacak ve otomotiv sanayi üretimimiz olumlu etkilenecek." ifadesini kullandı.



Cengiz Eroldu, yaptığı yazılı açıklamada, açıklanan kararın sektör adına canlandırıcı ve çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.



Vergi indirimi ile ilgili hükümetin aldığı bu önemli kararın teşvik kapsamındaki sektörlere olumlu etki edeceğine inandığını, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden otomotiv adına da ayrıca önemli olduğunu ve sektörün ivme kazanacağını belirten Eroldu, şunları kaydetti:

"Hükümetin ÖTV ve KDV indirim kararını çok olumlu karşılıyoruz. Bu karar, sektörümüze hız kazandıracaktır. Yılın son 2 ayı için beklentilerimizi ve üretim programlarımızı güncelledik. Teşviklerin etkisiyle kasım ve aralık aylarında pazarın önemli miktarda artacağını öngörüyoruz. Bu uygulama, ülkemiz otomotiv sanayi üretimine de olumlu yansıyacaktır."

Açıklanan vergi indirimlerinin, Türk otomotiv sanayisi için destekleyici ve olumlu bir adım olduğuna işaret eden vurgulayan Eroldu, uygulamanın araç almak için önemli bir fırsat oluşturacağını aktardı.





- "Sıfır faiz uygulamamızı gelecekteki aylarda da sürdüreceğiz"





Cengiz Eroldu, Bursa'da yer alan Tofaş fabrikasında, iç ve dış pazarlar için aynı anda hem binek hem de ticari araç ürettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son aylarda otomotiv sektöründe yaşanan daralma bu yönde bir teşvike ihtiyaç duyulduğunu gösteriyordu. 24 Eylül'de atılan ilk ÖTV adımının ardından yılın son 2 ayına girerken açıklanan son ÖTV ve KDV indirimleri sektörümüze canlılık getirecek. Hükümetin aldığı bu değerli kararı ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan otomotiv açısından ayrıca önemli addediyorum. Bu karar ile yılın son 2 ayında iç pazar canlanacak ve otomotiv sanayi üretimimiz olumlu etkilenecek."

Eroldu, Tofaş olarak enflasyonla mücadele kapsamında gerekli adımları geçen aylarda attıklarını hatırlatarak, "Diğer yandan, kendi çatımız altında faaliyet gösteren finansman şirketimiz Koç Fiat Kredi ile müşterilerimize sunduğumuz sıfır faiz uygulamamızı gelecekteki aylarda da sürdüreceğiz." yorumunu yaptı.



Hükümetin yerli üretimi destekleyici bir diğer adımı olan makam araçlarına getirilen yerli üretim zorunluluğuyla ilgili görüşlerini de aktaran Eroldu, "Bu anlamda atılan adımları çok olumlu ve otomotiv sanayimizi destekleyici buluyoruz." ifadesini kullandı.

