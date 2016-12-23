Verici takılan leylekler adım adım takip ediliyor

SAMSUN (AA) - Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki leyleklerin göç yollarını belirlemek için başlatılan proje kapsamında uydu vericisi takılan 4 leyleğin Afrika kıtasına göç ettikleri tespit edildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi Görevlisi ve proje sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında Samsun'un Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde yer alan 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan leylek popülasyonunun hareketlerini uydu üzerinden takip etmek amacıyla 8 leyleğe 1 Temmuz'da uydu vericisi taktıklarını söyledi.

Uydu vericisinin 57 gram ağırlığında olduğunu belirten Yavuz, uygulama ile leyleklerin göç yollarının belirlenmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Verici takılan leyleklerden 2'sinin elektrik akımına kapılarak telef olduğunu, 2'sinden ise sinyal alamadıklarını anlatan Yavuz, 4 leylekten ise düzenli veri geldiğini aktardı.

Uydu vericisi ile leyleklerin konumları ve durumlarını takip ettiklerine işaret eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Verici taktığımız 8 leyleğin her birine isim verdik. Bunlardan 'Fazilet'in Etiyopya'da, 'Cernek'in Kenya'da, 'Kızılırmak'ın Sudan'da, 'Samsun'un da Tanzanya'da olduğunu belirledik. Orta Afrika'da yaklaşık 2 aylık dinlenmelerinin sonrasında leyleklerin güneye yolculukları devam ediyor."

Uydu vericileriyle leyleklerin göçleri hakkında bilgiler elde etmeye başladıklarına dikkati çeken Yavuz, şunları söyledi:

"Leylekler hangi konaklama alanlarını kullanarak göçlerini gerçekleştiriyor, hangi aralıklarda ve yükseklikte uçuyor, ne zaman dinleniyor ve nereye kadar gidiyorlar. Bunların hepsini vericiler sayesinde öğrenmiş oluyoruz. 3 yıl sürecek proje kapsamında leyleklerin hem üreme hem kışlama hem de konaklama alanları hakkında bilgi edineceğiz. Leylekler hangi yükseklikten uçmuş, termal mi yapmış, süzülerek mi gitmiş, yoksa aktif uçuş mu yapmış, bütün bunları öğrenebileceğiz. Çok detaylı bir çalışma olacak."

Yavuz, leyleklerin tahmin ettikleri güzergahta ilerlediklerini, Orta Afrika'dan daha da güneye kadar gidebileceklerini, şubat ayında ise tersine göçe başlayacaklarını vurguladı.

Türkiye'de leylek popülasyonunun en fazla Kızılırmak Deltası'nda bulunduğunu belirten Yavuz, her yıl yaklaşık 900 çift leyleğin burada çoğaldığını kaydetti.



