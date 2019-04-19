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Vestel Beyaz Eşya'ya 3 tasarım ödülü

- Vestel'in akıllı jet çamaşır makinesi, sıcak hava kalkanı ankastre fırın ve vakum teknolojili buzdolabı, iF Design tarafından tasarım ödülüne layık görüldü

Vestel Beyaz Eşya'ya 3 tasarım ödülü
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İSTANBUL (AA) - Vestel, akıllı jet çamaşır makinesi, sıcak hava kalkanı ankastre fırın ve vakum teknolojili buzdolabı tasarımlarıyla iF Design Award 2019 kapsamında ödüllendirildi.

Vestel tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, 3 ürünü ile 65 yılı aşkın geçmişe sahip iF Design organizasyonundan ödülle döndü.

Organizasyon kapsamında, Vestel, Kitchen&Household kategorilerinde akıllı jet çamaşır makinesi, sıcak hava kalkanı ankastre fırın ve vakum teknolojili 4 kapılı buzdolabı tasarımlarıyla ödül kazandı.

iF Design Ödülleri'nde, 20'den fazla ülkeden önde gelen 60 tasarım uzmanının oluşturduğu jüri, ürünleri fonksiyonellik, özgünlük, evrensel tasarım, güvenlik, farklılaşma, estetik çekicilik gibi birçok başlıkta inceleyerek değerlendirdi.

iF Design kazanan tüm ödüller, dünyanın önde gelen tasarım portalı iF Dünya Tasarım Kılavuzu'nun, Design Excellence web sitesinin Üstün Tasarım bölümünde süresiz olarak yayınlanacak. Web sitesinde 1954'ten beri iF Ödülü ile seçilen yaklaşık 40 bin ürün yer alıyor.


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If DesignVestel
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