İSTANBUL (AA) - Vestel, ürün, servis, teknoloji ve hizmetlerinin engelliler tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olması adına yaptığı çalışmalarının tümünü "Erişilebilirlik Projesi" çatısı altında topladı.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre toplumsal gelişim için sosyal alandaki yatırımlarına devam eden şirket, engelli erişimine uygun teknolojik ürünleri, engelli istihdamına yönelik atılımları ve engelli bireylere yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarını içeren "Erişilebilirlik Projesini" hayata geçirdi.

Engellilere eşit fırsat verildiğinde engelsiz bireyler gibi hayatın her alanında var olabileceklerine olan inanç ve "herkes için eşit şans" vizyonu ile hareket eden Vestel, çalışma alanlarından satış noktalarına, müşteri hizmetlerinden web sitesine kadar tüm alanları erişilebilir hale getiriyor.

Vestel Şirketler Grubu bünyesinde 435 engelli istihdam ediliyor. Görme engelli, işitme engelli, dahili hastalık nedeniyle engelli, nöropsikiyatrik nedenli engelliler ve ortopedik engellilerden oluşan çalışanlar, şirket bünyesindeki farklı görevlerde yer alıyor.

Vestel'in "Eşit Şans" adıyla yürüttüğü projenin yanı sıra down sendromlu ve zihinsel engelli gençlerin iş yaşamına kazandırarak hayatın içinde olmalarını desteklemek amacıyla "Hayatın İçindeyim" projesi de hayata geçirildi.

Ayrıca Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) işbirliğiyle başlatılan "Yeter ki Şans Ver" projesiyle de engelli gençleri hayata kazandırma çalışmaları devam ediyor.





-Vestel'den engel tanımayan teknoloji





Görme engelli bireylerin beyaz eşya kullanımını kolaylaştırmak üzere, Vestel beyaz eşya ürünlerinin üzerindeki kontrol panellerine Braille Alfabesi ile kabartma uygulaması eklendi.

Makina üzerindeki her bir buton ve program Braille Alfabesi harfleri ile tanımlandı ve bu harflere karşılık gelen açıklamalardan oluşan engellilere özel ayrı bir kullanım kılavuzu hazırlandı.

İşitme engelliler için ise özel ürün kullanım videoları ile ürün kurulumu sonrasında işaret diliyle ürünün özellikleri ile ilgili anlatım yapan videolar oluşturuldu.

Proje kapsamında geliştirilen "Vestel Sesli Kumanda" uygulaması ile engellilerin, mobil uygulamanın sahip olduğu sesli komut verme özelliğini kullanarak Vestel Smart TV'deki temel kumanda fonksiyonlarını kolayca kullanması hedefleniyor.

Ayrıca; Vestel televizyonların kumandalarına eklenen Braille Alfabesi, görme engellilerin kimseden yardım almadan televizyonu açıp kapamasına ya da televizyonun sesini açıp, kanalı değiştirmesine olanak sağlıyor.

Ayrıca renk körü bireyler, özel olarak üretilen televizyon sayesinde dizi ve filmleri tüm canlılığı ile izleyebiliyor.





-Bedensel engellilere özel televizyon





Vestel Ar-Ge ekibinin tasarladığı, sadece göz hareketleri ile tüm fonksiyonların kontrol edilebildiği özel televizyon, omurilik felci, ALS ve MS gibi hastalıklar nedeniyle bedensel engelli bireyler için geliştirildi.

Üç metre mesafeden, düşük hata oranlı kontrol sağlanmasıyla alanında bir ilk olan TV sistemi, göze zararsız kızılötesi ışık kaynakları ve özel kameralarla kontrolü sağlıyor.

Vestel Venus'ün 2GB ve üzeri RAM'e sahip modelleri, görme engelliler için kutusundan çıkarıldığı andan itibaren "erişilebilirlik modu" ile çalışıyor.

Görme engelli bir kullanıcı kimseye ihtiyaç duymadan telefonunu kutudan çıkardığı andan itibaren tek başına kurup, kullanıma hazır hale getirebiliyor.

Ayrıca bu modellerde yer alan Türkçe dil desteği ile Google'ın Talkback uygulaması menü isimlerini ve metin kutularını kullanıcılar için sesli şekilde okuyor.

Vestel.com.tr, görme engellilerin özel bilgisayarlarında sesli bir şekilde çalışır hale getirildi. Görme engelliler, ürünler ve kampanyalar hakkında bilgiyi veya ürün satın alma aşamalarının tümünü sesli olarak dinleme imkanına kavuştu.

Vestel mağazalarında bulunan tanıtım materyallerinin üzerine Braille Alfabesi ile açıklama eklendi. Cevahir, İstinye Park ve Zorlu Center'daki mağazalara gelen görme engelli tüketiciler ürünün öne çıkan özellikleri ile ilgili bilgileri hiçbir yardım almadan bilgi alabiliyor. Ayrıca bu mağazalara görme engelliler için hissedilebilir yüzey uygulaması gerçekleştirildi.

YGA ve Vestel mühendislerinin görme engelliler için geliştirdiği teknolojiyle donatılmış bir baston olan WeWALK ise engel algılama, telefonla entegrasyon ve açık platform olmak üzere üç özellik sunuyor.

Görme engelli bireyi göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek engellere karşı uyaran, navigasyon, ulaşım gibi çeşitli hizmetler alabilmesini sağlayan WeWALK yakın zamanda sadece Vestel Mağazaları'nda satışa sunulacak.