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Vestel Servis Akademi eğitim kalitesini kanıtladı

- Vestel Müşteri Hizmetleri, Servis Akademisi ile yetkili servis ve saha çalışanlarının eğitimlerinin uluslararası standartlardaki kalitesini "ISO 29990 Belgesi" ile kanıtladı

Vestel Servis Akademi eğitim kalitesini kanıtladı
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İSTANBUL (AA) - Vestel Müşteri Hizmetleri, Servis Akademisi ile yetkili servis ve saha çalışanlarının eğitimlerinin uluslararası standartlardaki kalitesini "ISO 29990 Belgesi" ile kanıtladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel Müşteri Hizmetleri bünyesinde hizmet veren Vestel Servis Akademi, yurt genelinde Vestel müşterilerine hizmet veren 5 bine yakın teknisyen ve müşteri temsilcisinin iş yetkinliklerini artırma amacıyla kuruldu.

Manisa Vestel City içinde, bir eğitim kurumu standartlarında derslikler ve tam donanımlı atölyelerden oluşan Vestel Servis Akademi’nin, her biri kendi alanında uzman eğitimci kadrosu bulunuyor. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası pek çok platformda ödül almış olan Vestel Servis Akademi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek "ISO 29990 Belgesi"ni aldı.

Ödül töreni, Manisa Müşteri Hizmetleri’nde gerçekleştirildi. Törene Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Dr. A. Tarkan Tekcan, Genel Müdür Yardımcısı Yıldıray Başkurt, İş Mükemmelliği ve Eğitim Müdürü Esra Akgün, TSE Belgelendirme Merkezi Başkanı İlhami Aktürk, TSE İzmir Belgelendirme Müdürü Ahmet Namlı, TSE Ege Bölge Koordinatörü Kürşat Yılmaz ve TSE Manisa İl Temsilcisi Muhittin Aydın katıldı.

Sektöründe lider bir akademi olmak vizyonuyla yola çıkan Vestel Servis Akademi, verdiği eğitimlerle, satış sonrası hizmetlerde müşteri deneyiminde fark yaratma, çalışanlarının mesleki gelişimleri ile yetkin iş gücünün sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor.

ISO 29990 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi kapsamında, Türkiye genelinde Vestel müşterine hizmet üreten çalışanlara verilen mesleki eğitimler ile birlikte iletişim ve davranış eğitimleri, üniversite ile yürütülen projeler, uzaktan eğitimler dahil tüm programlar yer alıyor.

Sektöründe örnek eğitim projeleri yürüten Vestel Servis Akademi’nin eğitim alanındaki başarıları, 2015 yılında ABD’de, eğitim ve kişisel gelişim alanının Oscar’ı olarak dünyada kabul görmüş en önemli organizasyon olan ATD’nin (Association for Talent Development) Best Practice Ödülü ile başladı ve bu yıl temmuz ayında TSE tarafından verilen ISO 29990 belgesi ile devam etti.


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Vestel Servis Akademi
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