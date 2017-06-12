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Vestel’den Babalar Günü'ne özel "siyah" teknolojiler

- Vestel, Babalar Günü’nün yaklaştığı haftada teknoloji sever babalar için "siyah" ürünlerini öneriyor - "Türkiye’nin akıllı telefonu" diye ün kazanan Vestel Venus V3 5580'in tavsiye edilen satış fiyatı 899 TL

Vestel’den Babalar Günü'ne özel

İSTANBUL (AA) - Vestel, Babalar Günü’nün yaklaştığı haftada teknoloji sever babalar için "siyah" ürünlerini öneriyor. Cep telefonundan ses sistemine, kulaklıktan akıllı bilekliğe, stil sahibi babalara yakışacak en "siyah" ürünler Vestel satış noktalarında ve www.vestel.com.tr adresinden tüketicilerle buluşuyor.

Vestel açıklamasına göre, "Türkiye’nin akıllı telefonu" diye ün kazanan Vestel Venus V3 5580, inceltilmiş çerçevesine sığan büyük ekranı ile öne çıkıyor. Venus, 5.5” full HD çözünürlüğündeki ekranı, 8 çekirdekli işlemcisi, 16 MP arka, 5 MP ön kamerası ile performans ve tasarım olarak sınıfının en iyilerinden.

3 GB RAM kapasitesi, 8 çekirdekli işlemcisi ve 3000 mAh çıkarılabilir bataryası ile dikkatleri çeken Venus V3 5580, FM Radyo özelliği ve kızılötesi teknolojisi sayesinde sunduğu uzaktan kumanda özelliği ile de iyi bir akıllı telefon deneyimi sunuyor. Venus V3 5580 tavsiye edilen satış fiyatı ise 999 TL yerine 899 TL olarak belirlendi.

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Babalar GünüVestel
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