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Vestel'den "Venus Mobil Fotoğrafçılık Kulübü"

- Şirket, Venus ile mobil fotoğrafçılık üzerine düzenlediği eğitimlerine artık "Venus Mobil Fotoğrafçılık Kulübü" çatısı altında devam edecek

Vestel'den

İSTANBUL (AA) - Vestel, Türkiye'nin "ilk" yerli akıllı telefonu Venus ile mobil fotoğrafçılık üzerine düzenlediği eğitimlerine artık "Venus Mobil Fotoğrafçılık Kulübü" çatısı altında devam edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel, Venus Mobil Fotoğrafçılık Kulübü'nü hayata geçiriyor. Daha önce mobil fotoğrafçılık eğitimleri düzenleyerek profesyonel fotoğrafçıları müşterileri ile buluşturan Vestel, "Venus Mobil Fotoğrafçılık Kulübü" altında eğitimlerinde sürekliliği sağlamayı hedefliyor.

Venus ailesinin son üyesi V3 5580 ile verilecek eğitim, 8 Nisan Cumartesi saat 14.00'de Kavacık'taki Vesto Kafe'de düzenlenecek.

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