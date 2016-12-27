İSTANBUL (AA) - Vestel, geçen yıl piyasaya sürdüğü "Star Wars" temalı ürünlere yenilerini ekledi.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, şirket, "Star Wars Güç Uyanıyor" filmiyle tüketiciye sunulan temalı ürün ailesini genişletti.

Seriye yeni katılan Star Wars E3100 R/K ekmek kızartma makinesi, ekmeğini dilediği kıvamda kızartmak isteyenler için 7 kademeli ayar seçeneği sunuyor. Isıtma ve buz çözme fonksiyonları da bulunan ürün, iki farklı tema ile 179 liraya satılıyor.

Star Wars K3100 Inox kahve makinesi ise 12 fincan kapasiteli cam kahve karafı ile kalabalık ailelerin tercihi oluyor. Paslanmaz çelik gövdeye sahip olan ve özel sıcak tutma plakası sayesinde iki saate kadar kesintisiz kahve keyfi sunan ürün, 239 liradan satışa sunuluyor.

Taze meyve ve sebze suları, özel karışımlar hazırlamak isteyenler için Star Wars temalı Vestel Mix&Go blenderlar da 129 liraya alıcıyla buluşuyor.

Star Wars serisindeki Vestel SAGA 22FA7100 LED TV ise çerçeve tasarımının yanında ışın kılıcından ilham alınarak tasarlanan televizyon kumandası ile dikkati çekiyor. Özel tasarımlı kumandasıyla açılan televizyon, kullanıcılarını Star Wars logosuyla karşılarken Darth Vader'ın görüntüsü ve nefes alıp verme sesiyle kapanıyor. Star Wars tasarımlı Vestel TV'ler 999 liraya satılıyor.



