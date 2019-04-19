Viaport Asia’dan 23 Nisan’a özel çocuk festivali

İSTANBUL (AA) - Alışveriş ve yaşam merkezi” Viaport Asia, 23 Nisan’a özel “Çocuk Festivali” hazırladı.



Viapor Asia açıklamasına göre, 19-23 Nisan'da düzenlenecek festivalde, çocukları hayal kahramanı maskotlar karşılarken, dev labirent alanında hediyeler çocukları bekliyor olacak. Atatürk’ün anılacağı festivalde, her çocuk için hazırlanan “greenbox ünitesinde”, “Atatürk ile fotoğrafın” olsun etkinliği de düzenlenecek.



Ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek etkinlikler, çocukların kendi bayramlarında eğlenmesini amaçlıyor.



Çocuklar için eğlenceli aktiviteler hazırlayan Viaport Asia, günün anlam ve önemine uygun aktiviteler de organize etti. Viaport Asia içerisinde kurulan dev labirent oyununda çocuklar labirentin içerisine gizlenen Atatürk fotoğrafını bulup, Atatürk ile birlikte fotoğraf hediyesi kazanma şansına sahip olacak.

Labirent sonunda çocuklara küçük sürpriz hediyeler de verilecek. Dev labirent etkinliğinin yanı sıra maskot bando ile dans gösterileri eşliğinde eğlenecek olan çocuklar, festival coşkusunu doyasıya yaşayacaklar.