Viaport Turizm Jeneratörü ​Ekonomiye büyük katkı sağlıyacak, Tuzla eğlence adası VİAPORT, yatırımcı firma Via Properties ile Tur operatörü firma MK Travel arasında, yapılan anlaşmayla bir milyon turistle hedefini belirledi. Amerika Disneyland Seaword tema parklarından adeta özeti bünyesinde bulunduran VİAPORT Turizme dolayısıyla Ekonomiye büyük bir enerji verecek.

Disneyland’in bölgeye kazandırdığı, 70 binden fazla istihdam, 4 milyar dolardan fazla gelir göz önünde bulundurulduğunda VİAPORT eğlence adanın önemi ortaya çıkıyor.



Türkiye turizminde yeni trend VİAPORT’a kara haricinde denizden ulaşım için ilk sefer, 28 mayıs 2019 pazartesi günü Yenikapı'dan İDO salonunda yapılan basın toplantısı sonrası yapıldı.



Gerçekleşen basın toplantısında Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar, MK Travel Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kaya, İDO Genel Müdürü Hasan Üstündağ birer kısa konuşma yaptılar.



MK Travel Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kaya tur operatörü olarak yatırım yaptıklarını, VİAPORT projesinin her aşamasını takip etdiklerini devasa alanda kurulan entegre eğlence tesisine yaptıkları anlaşmayla 100 bin turist getireceklerini ancak bu sayının çok artacağını ve 1 milyan hedef belirlediklerini, her hayallerin gerçekleştiğini söyledi. 600 den fazla otel ve yine 600 fazla hali hazırda müşterileri olan seyahat acentasıyla görüşme yaptıklarını, ifade etdi.

Bünyede Aquapark, Aslanpark,Timsah park, Temapark gibi ünitelerin olduğunu, 10 tam gün gezmekle tüm birimleri bitiremediğini dile getirdi.

Sorumuz üzerine İDO seferleri başlangıçda hergün tek sefer gidiş 11 00- ve dönüş 20 00 olarak yapılacağını söyledi.



İDO Genel Müdürü Hasan Üstündağ Amaç VİAPORT Eğlence adasına gidecek turistlere konforlu, güvenli ve zaman açısından hızlı hizmet verebilmek, sefer tarifelerini aksatmadan uygulamak olduğunu söyledi.



Üstündağ “30 yıllık İDO tarihinde ilk defa bir eğlence merkezine yapacağımız seferimiz olacak. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz”dedi

Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar, İstanbul’daki en büyük yatırımına imza attıklarını, eğlencenin nabzını tutan akvaryum, tema park,

Aslanpark, timsahpark, Viaport Marina, outlet mağazalar, Kongre merkezi haricinde daha pek çok proje şu anda bitmek aşamasında olduğunu, Tuzla’ya turizm destinasyonu kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etdi. Anlaşmayla ilgili olarak, MK Travel ile başlangıçta 100 bin üzerinden sözleşme yaptıkları söyledi. Ancak, Yönetim Kurul Başkanı Muammer Kaya’nın özverili çalışması neticesinde kendisinin de hedefi 1 bir milyon olduğunu vurguladı.

Temsili kurdele kesimi sonrası İDO ilk seferini basın mensuplarını, turizm temsilcilerini adaya taşıdı.



MK Travel iş geliştirme direktörü Hülya Kurmuş ile yolculuk esnasında ve Korsan adada yaptığımız söyleşide MK travel çok büyük sözleşmelerle yatırım yaptığı ve her seferinde anlaşma rakamların çok üstüne çıktığını belirtdi. Bu projede olmakdan çok heyecan duyduklarını çalışmakdan çok keyif aldıklarını söyledi.