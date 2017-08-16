Vietnam Milli Günü resepsiyonu

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Başbakan Binali Yıldırım'ın 23-24 Ağustos'ta Vietnam'a yapacağı resmi ziyaretin iki ülke arasında başbakan düzeyinde gerçekleştirilecek ilk ziyaret olduğunu vurgulayarak, "Sayın Başbakanımıza eşlik edeceğim bu ziyaretin ikili iş birliğimiz bakımından bir dönüm noktası olacağından eminim." dedi.

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Pham Anh Tuan'ın ev sahipliğinde, Vietnam Milli Günü'nün 72. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci ve İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Vietnam arasındaki ilişkilerin mevcut dostluk bağları ve artan iş birliği temelinde olumlu bir yönde ilerlediğinin altını çizdi.

Halkların ortak yararını gözetecek şekilde ikili ilişkilerin daha da gelişeceğine inancının tam olduğunu belirten Tüfenkci, şu değerlendirmede bulundu:

"Güneydoğu Asya bölgesinin yükselen güçlerinden ve Türkiye ile Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği'nin (ASEAN) değerli bir üyesi olan Vietnam, ayrıca Asya Pasifik bölgesine yönelik açılım politikamız için güvenilir bir ortaktır. Sayın Başbakanımızın 23-24 Ağustos tarihlerinde Vietnam’a gerçekleştireceği resmi ziyaret ülkelerimiz arasında Başbakan düzeyindeki ilk ziyareti teşkil etmektedir. Sayın Başbakanımıza eşlik edeceğim bu ziyaretin ikili işbirliğimiz bakımından bir dönüm noktası olacağından eminim."

Türkiye ile Vietnam arasında gelecek yıl 40. yıl dönümü kutlanacak diplomatik ilişkilerin tesisinin iki ülke halkı arasında temasların sağlanması açısından önemli bir fırsat olacağını söyleyen Tüfenkci, şu ifadeleri kullandı:

"Vietnam ile ticari ilişkilerimizin ilerletilmesi ve iş çevrelerimiz arasındaki temasların sıklaştırılması için çalışmaya hazırız. Ülkelerimiz arasında imzalanacak bir serbest ticaret anlaşması, ekonomik ilişkilerimize ivme kazandıracaktır. Türk Hava Yollarının Hanoi ve Ho Şi Min'e gerçekleştirdiği seferler halklarımız arasındaki temasları artıracak ve sivil havacılık, ticaret, ekonomi ve turizm alanlarındaki iş birliğimizi güçlendirecektir. Asya’nın iki ucunu birbirine bağlayacak Sektörel Diyalog Ortaklığının Türkiye ile ASEAN arasında bir köprü görevi göreceğini düşünüyoruz. Türkiye, ASEAN ile kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. ASEAN’ın seçkin bir üyesi olarak Vietnam’ın bu hedefimize verdiği desteği sürdüreceğine inanıyoruz."

- "Başbakan Yıldırım'ın Vietnam ziyareti kilometre taşı olacak"

Vietnam Büyükelçisi Tuan da ülkesinin dış ilişkiler alanında bölge ve dünyadaki diğer devletler arasında aktif bir üye ve sorumlu bir ortak haline geldiğini belirtti.

Vietnam ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Tuan, "2017 yılı, Vietnam ve Türkiye arasındaki ilişkiler açısından da dikkat çekici. Gelecek yıl diplomatik ilişkilerinin 40. yıl dönümünü kutlayacağız. Yıllar boyunca her alanda güçlü iş birliğiyle kurulan ikili ilişkilerimizden dolayı çok mutlu ve gururluyuz." dedi.

Tuan, geçen temmuz ayında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan Vietnam-Türkiye Ortak Ekonomik Komitesi'nin 7. toplantısının büyük bir başarı olduğunu belirterek, "Özellikle Başbakan Binali Yıldırım'ın, bu ayın sonuna doğru yapacağı Vietnam ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir kilometre taşı olacak. Bu ziyaret, bir Türk Başbakan'ın Vietnam'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olacaktır." ifadesini kullandı.

Filipinler'in Manila kentinde düzenlenen 50. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısında, Türkiye'nin ASEAN'ın sektörel bir diyalog ortağı olmasıyla ASEAN-Türkiye ilişkilerinde yeni bir bölüm başladığını anlatan Tuan, şunları kaydetti:

"Bu fırsat ile bir daha tebriklerimi ifade etmek isterim ve bu önemli adımın Türkiye ile ASEAN üyelerinin siyaset, ticaret, turizm ve diğer sektörler arasındaki ilişkilerini derinleştireceğine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti arasındaki dostça ve çok yönlü ilişkileri bugüne kadar memnuniyetle sürdürdük. Halklarımızın karşılıklı yararı ve refahını sağlamak yönünde birlikte çalışmak için sağlam bir temel oluşturuyoruz. Vietnam, yaklaşık 40 yıllık dostluğumuzu daha da güçlendirmek ve ikili ilişkilerimizi daha üst seviyelere çıkarmak için Türkiye ile birlikte çalışmayı taahhüt ediyor."

Konuşmaların ardından, Tüfenkci ve Tuan birlikte pasta kesti.