Vietnam'da deng humması 6 can aldı

HANOİ (AA) - Vietnam'da son iki haftada deng humması nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Vietnam Haber Ajansı'nın (VNA) haberine göre, ülkede son iki haftada deng humması nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Hanoi'de yaklaşık 5 bin deng humması vakası tespit edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığından, bu yıl en az 82 bin deng humması vakasının saptandığı ve 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Deng humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve deng humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.



