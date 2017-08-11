Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Vietnam'da deng humması 6 can aldı

HANOİ (AA) - Vietnam'da son iki haftada deng humması nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Vietnam Haber Ajansı'nın (VNA) haberine göre, ülkede son iki haftada deng humması nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.Başkent Hanoi'de...

Vietnam'da deng humması 6 can aldı

HANOİ (AA) - Vietnam'da son iki haftada deng humması nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Vietnam Haber Ajansı'nın (VNA) haberine göre, ülkede son iki haftada deng humması nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Hanoi'de yaklaşık 5 bin deng humması vakası tespit edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığından, bu yıl en az 82 bin deng humması vakasının saptandığı ve 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Deng humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve deng humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Deng HummasıVietnam
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5