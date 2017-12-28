Vietnam'da siber güvenlik gücü kuruldu

ANKARA (AA) - Vietnam'da "yanlış fikirlerle" mücadele edecek 10 bin kişiden oluşan siber güvenlik gücü oluşturuldu.

BBC'nin haberine göre, Kıdemli Orgeneral Nguyen Trong Nghia, ülkenin eğitim çabalarının değerlendirildiği bir toplantıda, sanal ortamda devlet karşıtı propagandayla mücadele edecek 10 bin kişilik "Force 47" biriminin kurulduğunu açıkladı.

Bazılarının böyle bir güç oluşturulduğunun gizli tutulması gerektiği görüşünü paylaştığını dile getiren Nghia, "Birçok ülke ve güç, siber ortamda gerçek bir savaştan söz ederken, Vietnam da her saniye, dakika ve saat yanlış fikirlerle mücadele etmeye hazır olmalıdır." ifadesini kullandı.

Nghia, Vietnam'ın 90 milyonluk nüfusunun yüzde 63'ünün internet erişimine sahip olduğunu, ülkede 52 milyon Facebook kullanıcısının bulunduğunu anımsattı.

Vietnam'da 2013 yılında vatandaşların internette güncel meseleler konusunda tartışması yasaklanmış, sosyal medya ve blogların şahsi bilgi paylaşımıyla sınırlandırılması talimatı verilmişti.