Vietnam'da uyuşturucu kaçakçılığına idam

HANOİ (AA) - Vietnam'da uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulunan 4 kişi hakkında idam kararı verildi.

Resmi yayın organı "Capital Police" gazetesinde yer alan habere göre, 2015 yılında 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan 26 yaşındaki çete lideri Tran Thanh Dong ile üç çete üyesi, çıkarıldıkları mahkemede, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan mahkum edilerek ölüm cezasına çarptırıldı.

Söz konusu çetenin Nisan 2016'da çökertildiği belirtildi.

Dünyanın en sert uyuşturucuyla mücadele yasalarına sahip ülkelerinden Vietnam'da, 100 gramdan çok eroin veya 20 kilogramdan fazla afyon bulunduranlar veya satanlar hakkında idam kararı verilebiliyor.



