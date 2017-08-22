Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam teknoloji il özel idareleri oto park
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Vietnam'da uyuşturucu kaçakçılığına idam

HANOİ (AA) - Vietnam'da uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulunan 4 kişi hakkında idam kararı verildi.Resmi yayın organı "Capital Police" gazetesinde yer alan habere göre, 2015 yılında 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle...

Vietnam'da uyuşturucu kaçakçılığına idam

HANOİ (AA) - Vietnam'da uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulunan 4 kişi hakkında idam kararı verildi.

Resmi yayın organı "Capital Police" gazetesinde yer alan habere göre, 2015 yılında 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan 26 yaşındaki çete lideri Tran Thanh Dong ile üç çete üyesi, çıkarıldıkları mahkemede, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan mahkum edilerek ölüm cezasına çarptırıldı.

Söz konusu çetenin Nisan 2016'da çökertildiği belirtildi.

Dünyanın en sert uyuşturucuyla mücadele yasalarına sahip ülkelerinden Vietnam'da, 100 gramdan çok eroin veya 20 kilogramdan fazla afyon bulunduranlar veya satanlar hakkında idam kararı verilebiliyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuVietnam
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5