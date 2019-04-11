Villa Mu'nun ilkbahar-yaz koleksiyonu sunuldu

İSTANBUL (AA) - Mehry Mu ile Divarese iş birliğiyle doğan Villa Mu, ilkbahar-yaz koleksiyonu özel bir davetle ilgililerin beğenisine sunuldu.

Divarese'den yapılan açıklamaya göre, geçen sezonun dikkati çeken iş birliklerinden Mehry Mu x Divarese, ilkbahar-yaz sezonunda büyüyerek devam ediyor.

Rezzan Bernadete, Nüket Mutlu, Banu Bora Mumcu, Ceylan Sohtorik, Begüm Karamahmutoğlu, Ezgi Apa, Rachel Araz ile davetliler, Balat Cooklife Studio'da düzenlenen özel bir davette bir araya geldi.Davetliler, koleksiyonun ilham kaynaklarını oluşturan mercan ve limon mozaik workshop'una da katıldı.

İtalya’nın Capri Adası'ndan ilham alan renkleri, limon ve mercan detayları ile sezonun tüm canlılığını ve enerjisini açığa çıkaran Mehry Mu x Divarese, ilkbahar-yaz sezonunda sevenlerini "Villa Mu"nun yazlık evine yolculuğa davet ediyor. İtalyan esintisi taşıyan çantaların yanı sıra Mehry Mu, bu sezon kendi markası için bir ilke imza atarak, koleksiyona espadril, sabo, pareo, hasır şapka ve saç aksesuarları ekledi.

Keten dokuların ön plana çıktığı tasarımlarda limon ve mercan desen yorumları dikkati çekti. Mehry Mu yorumuyla ve hazeran deseniyle yorumlanan sabolar ise koleksiyonun yenilikçi tasarımları arasında yer aldı.Geçen sezon olduğu gibi İtalyanca çiçek isimlerinin ilham verdiği koleksiyona Mimoza, Cala, Corallo, Donnola, Gelsamino, Garafona, Azelea yeni isimler eklendi. Kırmızı, yeşil, sarı ve mavi tonlarda hazeran desenleriyle süslenen çantaların sezonun enerjisini yakalıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehry Mu Kurucusu ve Kreatif Direktörü Güneş Mutlu, Mehry Mu'nun köklü miraslardan ve seyahatlerden ilham alıp, birçok doku ile harmanlandığı bir marka olduğunu belirterek, "Divarese ile çıktığımız yolculukta yine markanın köklerinin bulunduğu İtalya’dayız.Bu kez Villa Mu sakinleri, yaz için Capri Adası’ndaki evlerine taşındılar. Koleksiyonumuzu ada yaşantısından dokular taşıyan bir mozaik workshop’u ile Balat'ın müthiş manzarası ve Cooklife Studio’nun samimi ortamında tanıttık. Çantaların yanı sıra ilk defa ayakkabı koleksiyonu da tasarladığım için çok heyecanlıyım. Yaz ve ada yaşantısı denince akla gelen espadriller ve saboları kendim de giymek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.