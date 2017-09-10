"Visa Pour L'Image" festivalinde AA standına yoğun ilgi

PERPİGNAN (AA) - Anadolu Ajansı’nın (AA) 4. kez katıldığı "Visa Pour L'Image" festivalinde, katılımcılar AA standına yoğun ilgi gösterdi.

Fransa’nın Perpignan kentinde bu yıl 29'uncusu düzenlenen, dünyanın en önemli gazeteleri, haber ajansları ve dergilerinin üst düzey yöneticileri, fotoğraf editörleri ile foto muhabirlerinin yer aldığı festivalde AA standı önemli isimlerin dikkatini çekti.

Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gösterilen standda, AA fotoğraf birimi ve Anadolu Images’in yanı sıra AA’nın 2018'de 4. kez düzenleyeceği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards da tanıtıldı.

Standı ziyaret eden Perpignan Belediye Başkanı Jean-Marc Pujol, ülkedeki Türk şirketlerin başarısından bahsederken AA'nın da ismini çok sık duymaya başladığını söyledi.

AA'nın çalışmalarını yakından takip etmek istediğini dile getiren Pujol'a, Visa Pour L'Image Festivali'nin kurucu direktörü Jean-François Leroy ve Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, AA’nın 2018 yılında düzenleyeceği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards ve AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA standını, ünlü Fransız savaş muhabiri Patrick Chauvel, fotoğrafçı Antoine Chauvel, ünlü foto muhabiri yazar ve yayıncı Jean-Pierre Laffont ve ünlü fotoğrafçı Dominique Issermann gibi önemli isimler ziyaret etti.

AA adına festivale katılan Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Sel, Istanbul Photo Awards hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Her yıl yaklaşık 150 bin kişinin ziyaret ettiği "Visa Pour L’Image" festivalinde, kent genelinde 10 farklı noktada fotoğraf sergileri, slayt gösterileri ve konferanslar düzenleniyor.

Festivalde, fotoğraf sanatçılarının ve ünlü foto muhabirlerinin eserlerinin yer aldığı kitaplar, fotoğrafseverlerden ilgi görüyor.



