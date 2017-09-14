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Vişegrad Grubu Ülkeri Bakanları Toplantısı

- İngiltere Maliye Bakanı Hammond: - "Gelecekte de hem ticari hem de yatırım alanında V4 ülkeleri ile işbirliğini devam ettirmek İngiltere'nin çıkarınadır"

Vişegrad Grubu Ülkeri Bakanları Toplantısı

BUDAPEŞTE (AA) - İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, "Gelecekte de hem ticari hem de yatırım alanında V4 ülkeleri ile işbirliğini devam ettirmek İngiltere'nin çıkarınadır." dedi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4: Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya) Bakanları Toplantısına Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Polonya Başbakan Yardımcısı Mateusz Morawiecki, Slovakya Ekonomi Bakanı Peter Ziga ve Çekya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Vladimir Barti ile İngiltere Maliye Bakanı Hammond katıldı.

Zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hammond, ülkesinin, V4 bölgesinde çok ciddi yatırımları olduğunu, son dönemde İngiltere ve V4 ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 31 milyar sterlini aştığını belirterek, ''İngiltere'nin bölgede ciddi yatırımları var. İngiliz şirketleri Macaristan ve Çekya'da faaliyet gösteriyor ama örneğin Slovakya, otomotiv sanayisi bakamından İngiltere için önemli.'' diye konuştu.

Hammond, "Gelecekte de hem ticari hem de yatırım alanında V4 ülkeleri ile işbirliğini devam ettirmek İngiltere'nin çıkarınadır." ifadesini kullandı.

Ülkesinin, Brüksel ile sürdürdüğü görüşmelere saygı gösterdiğini belirten Hammond, hem Avrupa Birliği (AB) hem de İngiltere şirketlerinin, ülkesinin AB'den ayrılmasından sonra da ticari alanda en geniş haklara sahip olmasını hedeflediklerini söyledi.

Hammond, İngiltere'nin, AB'den ayrıldıktan sonra da AB ile hem dış ilişkiler hem de savunma alanında işbirliği yapacağını kaydetti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, İngiltere'de çalışan veya eğitim gören AB vatandaşlarının haklarının korunmasının önemli olduğunu belirterek, ''İngiltere'nin AB'den ayrılması ile dünyanın küresel finans merkezlerinden birisi AB dışında kalmış olacak. Bununla AB iç pazarı da ciddi anlamda küçülmüş olacak. Ayrıca İngiltere dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmasının yanı sıra AB'ye finansal açıdan en büyük katkıda bulunan ülkelerden birisi.'' ifadesini kullandı.

Polonya Başbakan Yardımcısı Morawiecki, İngiltere'nin AB'den çıkışı sonrasında da soğuk kanlı olmanın önemine vurgu yaparak yeni bürokratik adımların atılmaması gerektiğini belirtti.

Morawiecki, ''Polonya'da birçok İngiliz yaşıyor ama daha fazla Polonyalı ise İngiltere'de yaşıyor. Bu yüzden çalışanların mağdur edilmemesi çok önemli.'' dedi.

Slovakya Ekonomi Bakanı Ziga, İngiltere'nin, ülkesinin 5. büyük ticari ortağını olduğunu kaydederek ''Slovakya'da İngiltere'nin çok ciddi yatırımları var. Slovakya'da gelecek yıl 1,4 milyar avroluk Jaguar-Land Rover yatırımı başlayacak.'' şeklinde konuştu.

AB ve İngiltere'nin, her iki tarafın da çıkarına hizmet edecek bir anlaşma imzalaması gerektiğine dikkat çeken Ziga, İngiltere'de resmi rakamlara göre 80 bin, gayriresmi rakamlara göre ise 200 bin Slovakya vatandaşının çalıştığını söyledi.

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Barti de Çekya'da düzenlenecek seçimler sonrası kurulacak hükümetin Avro bölgesine katılıp katılmama kararını alacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Çekyaİngiltere Maliye Bakanı Philip HammondMacaristanPolonyaSlovakyaVişegrad Grubu ülkeleri
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