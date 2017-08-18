Vişegrad ülkelerinin vatandaşları AB'ye üyelikten memnun

BUDAPEŞTE (AA) - Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad grubu (V4) ülkelerinin vatandaşları, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelikten memnun.

Çekya'da faaliyet gösteren CVVM kamuoyu araştırma şirketinin V4 üyesi ülkelerde yaptığı araştırma, Polonyalıların yüzde 88'inin, Macarların yüzde 82'sinin, Slovakların yüzde 74'ünün ve Çeklerin yüzde 56'sının, ülkelerinin AB'ye üyeliğinden memnun olduklarını ortaya koydu.

Haziran ve temmuz aylarında yürütülen araştırmaya katılanlara, ''AB'de devam eden süreçlere, AB'de alınan kararlara ülkenizin etkisi ne kadar güçlü?'' sorusu yöneltildi.

Bu soruya, Polonya ve Slovakya vatandaşlarının yüzde 25'i, Macarların yüzde 22'si ve Çeklerin yüzde 15'i "ülkelerinin AB süreçlerine ve kararlarına etki ettiğini düşündüğü" karşılığını verdi.

Macarlar ve Polonyalıların yüzde 33'ü, Slovakların yüzde 22'si, Çeklerin ise yüzde 16'sı, AB'nin ülkeler üzerindeki etkisinin her halükarda artırılması gerektiğini ifade etti.

Araştırmaya katılan Polonyalıların yüzde 43'ü, Macarların yüzde 55'i, Slovakların yüzde 67'si ve Çeklerin yüzde 66'sı ulusal egemenliğin AB'nin etkinliğinden daha önemli olduğunu belirtti.



