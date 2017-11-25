Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi rıza çalımbay Ahmet Türer Mustafa Akgedik hakkı eren
İETT için yeni adım
İETT için yeni adım
Görevden alındı
Görevden alındı
Rusları davet etti
Rusları davet etti
Ette devrim yaptı
Ette devrim yaptı
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var

Vites kutusundaki uyuşturucuyu dedektör köpek buldu

- İzmir'in Aliağa ilçesinde yol kontrolünde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, vites kutusuna gizlenmiş 65 gram kokain ile 5 gram esrar, dedektör köpek "Nero" tarafından bulundu

Vites kutusundaki uyuşturucuyu dedektör köpek buldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, vites kutusunun içine gizlenmiş 65 gram kokain ile 5 gram esrar dedektör köpek "Nero" tarafından bulundu, gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Aliağa ilçe girişinde oluşturulan polis kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Otomobildekilerin tedirgin davranışlarda bulunduğunu gözleyen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle araçta detaylı arama yaptı.

Kokuya duyarlı dedektör köpek "Nero" aracılığıyla yapılan aramada, köpeğin tepki vermesi üzerine otomobilin vites kutusu polis ekiplerince söküldü.

Ekipler, bu bölmeye gizlenmiş, poşetlenerek satışa hazır hale getirilmiş 65 gram kokain ile 5 gram esrar ele geçirdi.

Polis ekipleri otomobilde bulunan B.S (36), C.K (28), A.D (35) ve R.S'yi (38) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aliağa Adliyesine sevk edilen zanlılardan suçunu itiraf ettiği öğrenilen B.S, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EsrarKokainKontrol NoktasıNarkotik Suçlarla MücadeleOperasyonPolis EkipleriUyuşturucu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5