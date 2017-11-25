Vites kutusundaki uyuşturucuyu dedektör köpek buldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, vites kutusunun içine gizlenmiş 65 gram kokain ile 5 gram esrar dedektör köpek "Nero" tarafından bulundu, gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Aliağa ilçe girişinde oluşturulan polis kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Otomobildekilerin tedirgin davranışlarda bulunduğunu gözleyen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle araçta detaylı arama yaptı.

Kokuya duyarlı dedektör köpek "Nero" aracılığıyla yapılan aramada, köpeğin tepki vermesi üzerine otomobilin vites kutusu polis ekiplerince söküldü.

Ekipler, bu bölmeye gizlenmiş, poşetlenerek satışa hazır hale getirilmiş 65 gram kokain ile 5 gram esrar ele geçirdi.

Polis ekipleri otomobilde bulunan B.S (36), C.K (28), A.D (35) ve R.S'yi (38) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aliağa Adliyesine sevk edilen zanlılardan suçunu itiraf ettiği öğrenilen B.S, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.