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Vivid Sydney Festivali

- Işık, ses ve fikir temalı festivalin dokuzuncusu renkli görüntülere sahne oluyor

Vivid Sydney Festivali

SYDNEY (AA) - Avustralya'nın en büyük ışık, ses ve fikir temalı festivali "Vivid Sydney" bu yıl dokuzuncu kez düzenlendi.

Bu Sydney’in merkezindeki tarihi ve turistik binaların üzerine, müzik eşliğinde 90 farklı kaynaktan yansıtılan ışıklar, renkli görüntüler oluşturdu.

2,5 milyon kişinin ziyaret etmesi beklenen festivalde ilgiyi, her yıl olduğu gibi bu sene de Sydney Opera Evi gördü.

Avustralya’nın en büyük görsel şölenlerinden biri olarak bilinen ve 26 Mayıs'ta başlanan festival, 17 Haziran'a kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
AvustralyaVivid Sydney Festivali
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