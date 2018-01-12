Viyana 2018 Uluslararası Turizm Fuarı

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da açılan "2018 Uluslararası Turizm Fuarı"nda Türkiye standı büyük ilgi gördü.

Messe Fuar Alanı'nda 70 ülkeden yaklaşık 800 firmanın katıldığı fuarda, Türkiye adına Viyana Kültür ve Tanıtma Müşavirliği yaklaşık 200 metrekarelik alanda stant açtı.

Fuarda Türkiye'den, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Hava Yolları başta olmak üzere oteller, seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin de aralarında bulunduğu 10 katılımcı bulunuyor.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın'ın açılışına katıldığı fuarda, ziyaretçilere Türk yemekleri ikram edildi.

Fuarda, Türkiye standı büyük ilgi gördü, Türk Müziği grubu türküler seslendirdi, ziyaretçilere ebru yapma imkanı sunuldu.

Ege ve Karadeniz Bölgesine ait halk oyunları gösterilerinin de sunulacağı fuar 4 gün sürecek.

Viyana Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Sorumlusu Hilal Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye standına yoğun ilgi olduğunu belirterek "Standımızı ziyaret eden birçok ziyaretçiden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Özellikle Avusturyalılar 'Türkiye'yi özlediklerini, geri dönmek için sabırsızlandıklarını' bize ifade ediyorlar." şeklinde konuştu.

Demirel, Türkiye'yi bir bütün olarak tanıttıklarını, gastronomiden müziğe, tatil olanaklarından Türk kültürünün çeşitli unsurlarına kadar farklı konular hakkında ziyaretçileri bilgilendirdiklerini anlattı.

Bir önceki yıla oranla fuar ziyaretçilerinin Türkiye standına gösterdiği ilgideki artışa dikkati çeken Demirel, "Özellikle kasım ayında Avusturya'dan ülkemize gelen ziyaretçi sayısında yüzde 11,25 oranında bir artış gözlemlendi. Bunu 2018 yılında Avusturyalıların Türkiye'ye daha çok ilgi göstereceklerinin bir işareti olarak yorumluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demirel, 150 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği fuarda, Avusturyalıların Karadeniz'den Ege'ye Akdeniz'den Güneydoğu Anadolu'ya kadar Türkiye'nin farklı bölgelerine ilişkin bilgi almak istediklerini sözlerine ekledi.