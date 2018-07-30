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Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na doğru

- Organizasyona ilk indirimli erken kayıt imkanı yarın sona erecek

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na doğru


İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda bu yıl 40'ıncısı düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu'nda ilk erken kayıt dönemi yarın sona erecek.

Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone İstanbul Maratonu'nun 40'ıncısı 11 Kasım Pazar günü koşulacak. Katılımcılar, ilk indirimli erken kayıt imkanından www.maraton.istanbul adresi üzerinden 40 lira ödeyerek faydalanabilecek. Ayrıca 31 Temmuz'dan sonraki erken kayıt ücretleri, 1-31 Ağustos tarihlerinde 60 lira, 1-30 Eylül'de ise 80 lira olarak belirlendi.

Açıklamada, kayıt işlemini tamamlamamış olan koşucuların, 8-10 Kasım tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Maraton ve Spor Fuarı'nda geç kayıt sistemi adı altında kayıtlarını gerçekleştirerek yarışa katılma hakkı elde edebilecekleri de belirtildi.

Ayrıca sporcuların, organizasyonun sosyal sorumluluk ortaklarından olan sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmaları ve kayıt ücretini de ödemek kaydıyla geç kayıt imkanından yararlanabilecekleri duyuruldu.

Organizasyonda, 42 kilometre, 15 kilometre ve 10 kilometre kategorileri ile halk yürüyüşü gerçekleştirilecek.

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AtletizmMaratonVodafone İstanbul Maratonu
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