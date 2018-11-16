Vodafone Felis'te 23 ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, bu yıl 13'üncü kez düzenlenen ve pazarlama iletişiminin en prestijli ödülleri arasında yer alan MediaCat Felis Ödülleri'nden 23 ödülle döndü.

Vodafone tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, bu yıl 3 bin 280 projenin değerlendirildiği Felis Ödülleri’nde 6 dalda 9 Felis ve 8 dalda 14 Başarı ödülü kazandı. Vodafone'un ödüllü projeleri arasında ilk sırayı toplam 7 ödülle "Kırmızı Çizgi" aldı.

Cinsiyetçi söylemler konusunda toplumda farkındalık yaratmayı hedefleyen "Kırmızı Çizgi", 4 Felis ve 3 Başarı ödülüne layık görüldü.

Vodafone'un ödül alan diğer projeleri ise "Vodafone Hayvan Takip Sistemi - Kedi", "Türkçe Konuşan Sesli Asistan Ceyd-A", "Vodafone - Özür Dileriz - Kuş Gözlemcisi", "Vodafone - Özür Dileriz", "Geleceğin KaraKartalı", "Son Ses", "FreeZone İnternet Avcıları", "Vodafone Dünya Avucunuzda", "Vodafone 39. İstanbul Maratonu", "Vodafone Çanta Takip Sistemi - Krem" ve "Vodafone Kapsama - Barlar / Kar" olarak sıralandı.

Diğer taraftan Y&R İstanbul, Mindshare Türkiye, Plasenta ve C-Section, Vodafone için hazırladıkları kampanyalarla ödül kazanan ajanslar arasında yer aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, dijitalleşmenin gücünü kullanarak müşterilerine en iyi deneyimi sunmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, her zaman en yeni iletişim mecralarını kullanarak ve dijitalleşmeyi inovatif pazarlama anlayışımızın kalbine koyarak uzun soluklu ve tutarlı bir pazarlama stratejisiyle ilerliyoruz. Müşterilerimizi hem memnun etme hem de şaşırtma bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz pazarlama iletişimi kampanyalarıyla bu yıl Felis Ödülleri'nde 23 ödül birden aldık. Bu başarıda medya ve kreatif ajanslarımızla olan güçlü ve verimli iş birliğimizin önemli payı var. Pazarlama iletişimi alanında yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz."







