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Vodafone FreeZone Gamer Paketi sahiplerine "İyi Oyun" ücretsiz

- Türkiye’nin ilk profesyonel espor ligi League of Legends’ın isim sponsoru Vodafone FreeZone, dünyanın ve Türkiye’nin ilk espor filmi “İyi Oyun”un sponsorları arasında yer aldı - Sponsorluk kapsamında, “Vodafone FreeZone Gamer Paketleri”nden herhangi birine sahip olan FreeZone’lular, “İyi Oyun” filmini ücretsiz seyredebilecek

Vodafone FreeZone Gamer Paketi sahiplerine
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İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin ilk profesyonel espor ligi League of Legends’ın isim sponsoru Vodafone FreeZone, dünyanın ve Türkiye’nin ilk espor filmi “İyi Oyun”un sponsorları arasında yer aldı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone altında, tutku alanı espor olan gençlere destek olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin ilk profesyonel espor ligi League of Legends’ın isim sponsoru ve esporun en büyük destekçisi olan Vodafone FreeZone, Türkiye’nin ve dünyanın ilk espor filmi “İyi Oyun”un sponsorları arasında yer aldı.

Sponsorluk kapsamında, “Vodafone FreeZone Gamer Paketleri”nden herhangi birine sahip olan gençler, Umut Aral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Orkun Işıtmak, Bahar Şahin, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Doğaç Yıldız, Tolga Canbeyli, Bada Oh Deniz, Kaan Sevi, Atakan Yılmaz ve konuk oyuncu olarak Kerem Bürsin’in başrollerinde olduğu “İyi Oyun” filmini ücretsiz seyredebilecek. Vodafone FreeZone’un “İyi Oyun” bilet kampanyası, Kasım ve Aralık aylarında, Türkiye genelinde 29 ilde 72 salona sahip olan Pink ve Avşar sinema salonlarında geçerli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

“Vodafone FreeZone olarak geliştirdiğimiz oyun paketleriyle tutku alanı espor olan gençlere pek çok ayrıcalık sunuyoruz. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi sponsorluğumuz kapsamında sunduğumuz ‘Vodafone FreeZone Gamer Paketleri’ ile internetinden yemeyen YouTube ve Playz faydalarının yanı sıra her ay efsane hediyeler kazanma şansı vererek gençlerin oyun deneyimini sınırsız yaşamalarını hedefliyoruz. Sunduğumuz faydalara Kasım ve Aralık ayları boyunca geçerli olmak üzere Türkiye’nin ilk espor filmi ‘İyi Oyun’a hediye bilet de ekledik. Bu kapsamda, gamer paketlerimizi kullanan gençler, ‘İyi Oyun’ filmini ücretsiz izleyebilecek. Vodafone FreeZone olarak, espor alanındaki yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.”

Vodafone FreeZone’un kampanyasından yararlanmak için “Vodafone Yanımda” mobil uygulaması içinde Avantaj Cepte bölümünden kampanyaya katılım şifresi aldıktan sonra bu şifreyi Avşar veya Pink sinema gişelerindeki görevliye vermek yeterli oluyor.


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