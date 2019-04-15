İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2019 Kış Mevsimi Finali'nde kupayı kazanan takım 1907 Fenerbahçe Espor olurken, "En Değerli Oyuncu" ödülünü, takımın üst koridor oyuncusu Ruin, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'dan aldı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin gençlik markası Vodafone FreeZone ile destek verdiği, League of Legends oyununun espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2019 Kış Mevsimi Finali, Riot Games Espor Sahnesi'nde oynandı.

Final maçını, Bahçeşehir SuperMassive'i 3-0'lık skorla mağlup eden 1907 Fenerbahçe Espor kazanırken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katıldığı kupa töreninde "En Değerli Oyuncu" ödülünü takımın üst koridor oyuncusu Ruin, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'dan aldı.





- "Esporun en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürüyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Engin Aksoy, Vodafone FreeZone olarak, Türkiye'de esporun gelişmesine katkıda bulunmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla esporun en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürüyoruz. Espor, taraftarlık bilinci oluşmuş, çok güçlü bir alan. Stratejinin, reflekslerin ve karşılıklı zekanın mücadelesini sanal bir dünyanın içinde izlemek için milyonlar ekranları başına toplanıyor. Takımı için tezahürat yapan taraftarlar final mücadeleleri için spor salonlarını dolduruyor.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2019 Kış Mevsimi Finali de salondaki ve ekranları başındaki binlerce gencimizin katılımıyla büyük bir heyecan ve coşku içinde geçti. Birinciliği kazanan 1907 Fenerbahçe Espor takımını kutluyorum, uluslararası MSI turnuvasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. 'En Değerli Oyuncu' ödülüne hak kazanan Ruin'i de ayrıca kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Riot Games Türkiye Ülke Genel Müdürü Bora Koçyiğit de finale yakışır bir mücadelenin geride bırakıldığını aktardı.

Koçyiğit, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Heyecanlı ve coşkulu bir final mücadelesini espor tutkunlarıyla birlikte izledik ve esporun güzelliklerine, takım oyununa, mücadele ruhuna bir kez daha şahit olduk. Takımlarımız her sezon olduğu gibi bu sezonda da centilmence ve tutkuyla mücadele ederek hepimize kaliteli bir kış mevsimi yaşattılar. Yaz mevsimi sezonunda da çok özel mücadelelere tanıklık edeceğimizi düşünüyorum. Bu zorlu mücadeleden zaferle ayrılan 1907 Fenerbahçe Espor'u ve 'En Değerli Oyuncu' ödülünü kazanan Ruin’i kutluyorum. Ülkemizi Sezon Ortası Turnuvası'nda başarıyla temsil edeceklerine de yürekten inanıyorum."





- Canlı yayınlarla 100 bini aşkın kişi izledi





Verilen bilgiye göre, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2019 Kış Mevsimi Finali'ni canlı yayınlarla 100 binden fazla izleyici takip etti. Gençler, büyük finali Vodafone'un sunduğu "Gamer Paketleri" ile YouTube'dan, internetinden yemeden izledi.

Şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor, Sezon Ortası Turnuvası için Türkiye'yi temsil etme hakkını da kazandı. 1 Mayıs'ta ön eleme aşaması ile başlayacak olan turnuva, yarı finallere kadar Ho Chi Minh şehrinde devam edecek. Taipei şehrinde düzenlenecek olan yarı final ve final karşılaşmaları ise 17-19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Vodafone FreeZone'un "Gamer Paketi" aboneleri arasında VadiBizim web sitesinde düzenlenen ve 30 Nisan'a kadar sürecek yarışmayı kazanan 2 talihli de ünlü yayıncı İslam Rammus53 Ekşioğlu ile birlikte 17-19 Mayıs'ta Sezon Ortası Turnuvası yarı final ve final karşılaşmalarını Taipei'de izleme şansı elde edecek.