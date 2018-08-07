Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde Royal Bandits rüzgarı

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nin 7. haftası heyecan verici ve şaşırtıcı mücadelelere sahne oldu.

Vodafone FreeZone'dan yapılan açıklamaya göre, lig şampiyonluğunun en büyük adaylarından Bahçeşehir SuperMassive, çıktığı tüm karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrılarak ağır bir yara aldı.

Liderlik koltuğundaki Royal Bandits ise üçte üç yaparak en yakın rakibiyle arasındaki farkı 4 puana çıkardı ve toplam 17 galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.



Lige damgasını vuran bir diğer takım ise haftayı üçte üç yaparak 10 puanla kapatan Bursaspor Esports ekibi oldu. Mevsime kötü bir başlangıç yapmasına rağmen gün geçtikçe performansını arttıran ekip, geçen hafta da bu yükselişini sürdürerek 5. sıraya yerleşti.

Bursaspor Esports, HWA GAMING, Dark Passage ve BeykentUni YouthCREW arasındaki Mevsim Finalleri çekişmesinin devam ettiği haftada, Doğuş Üniversitesi Aurora ekibi ise kötü gidişine "dur" diyemedi ve haftadan zafer çıkaramayarak Mevsim Finalleri şansını mucizelere bıraktı.





- Maçlar Twitch üzerinden canlı yayınlanıyor









Şampiyonluğa giden yol olan Mevsim Finalleri’nde toplam 6 takım Türkiye Büyük Finali’ne kalmak için mücadele edecek. Ligin düğümü haline gelen Mevsim Finalleri mücadelelerinde son karşılaşmaya kadar bilinmezlikler devam edecek gibi görünüyor.



Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde sezonun tüm karşılaşmaları League of Legends’ın Twitch (http://tr.twitch.tv/riotgamesturkish) kanalından canlı olarak izlenebilecek. Yaz mevsimi 8. hafta karşılaşmaları ise 11 Ağustos Cumartesi günü başlayacak.

