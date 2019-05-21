İSTANBUL (AA) - Vodafone’un gençlik markası Vodafone FreeZone’un, Türkiye’nin yeni genç sesini belirlemek üzere bu yıl ikincisini düzenlediği “Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması” sonuçlandı.

Vodafone açıklamasına göre, Vodafone FreeZone Stüdyo’da gerçekleştirilen ve jüri koltuğunda Simge ve Buray’ın oturduğu büyük finali halk oylamasıyla Yalova’dan Baran Sertkaya kazandı. Tüm Türkiye’den 6 bin 800’ü aşkın başvuru arasından birinciliğe ulaşan Baran Sertkaya, böylece single çıkarma şansı da yakaladı. Sunuculuğunu genç oyuncu Sina Özer’in yaptığı geceye, Simge ve Buray da performanslarıyla renk kattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye’de en büyük hayali sahneye çıkmak ve müziğini geniş kitlelere duyurmak olan pek çok gencin bulunduğuna dikkati çekti. Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması ile bu gençlere bir kez daha ‘Türkiye’nin yeni genç sesi’ olma konusunda fırsat eşitliği sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Aksoy, "Yarışmamız bu yıl tüm Türkiye’den 6 bin 800’ü aşkın başvuruyla geçen yılın yaklaşık 2 katı başvuru sayısına ulaştı. Müzik alanında birbirinden yetenekli gençlerimizin olduğunu görmek gurur verici. Yarışmamızın birincisine bu yıl da single çıkarma imkanı sunacağız. Tüm yarışmacı gençlerimizi tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmanın jürisinde yer alan Simge "Bir kez daha bu projenin içinde yer almaktan mutluluk duydum. Heyecan ve keyif dolu bir süreçten geçtik. Gençlerimiz birbirinden yetenekli ve gelecek vaat ediyor. Hepsine bundan sonraki müzik yaşamlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer jüri üyesi Buray ise bu yarışmanın genç yetenekler için önemli bir motivasyon olduğuna inandığını belirtti. Böylesi anlamlı bir etkinlikte gençlere bir ışık tutabilmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu vurgulayan Buray, katılan herkesi tebrik ettiğini bildirdi.

Yarışmanın birincisi Baran Sertkaya da, "Benim için eşsiz bir deneyim oldu. Ünlü isimlerle çalışmak büyük şanstı. Yarışmayı kazandığım için çok mutluyum. Vodafone FreeZone’a ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.





















