Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Bursa 594 1
Teknolojinin kraliçeleri
Teknolojinin kraliçeleri
66.6 milyon TL kar etti
66.6 milyon TL kar etti
Toplumun çimentosudur
Toplumun çimentosudur
İki yeni ödül aldı
İki yeni ödül aldı
Yeni modelleri tanıttı
Yeni modelleri tanıttı

Vodafone Freezone Stüdyo'da online konser

- Vodafone FreeZone Stüdyo, bu kez Simge'yi ağırlayacak

Vodafone Freezone Stüdyo'da online konser
banner17

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone Stüdyo’da 13 Mart’ta düzenlenecek online konserde Simge sahne alacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, sanatçı, "Raad Online" temasıyla düzenlenecek konserde, bir ilk olarak, hem pop hem reggae janrlardan oluşan bir konsept ile gençlerin evine konuk olacak.

Simge'ye reggae parçalarda SATTAS eşlik edecek. Vodafone FreeZone YouTube kanalından saat 20.30’da canlı yayınlanacak konser, ücretsiz olarak Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlerle buluşacak.

13 Mart’ta Vodafone FreeZone Stüdyo’da “Raad Online” temasıyla düzenlenecek online konserde, Simge bir ilk olarak hem pop hem reggae janrlardan oluşan bir repertuarla milyonlarca gencin evine konuk olacak.

Moderatörlüğünü YouTube fenomeni Chaby Han’ın yapacağı konsere, Türkiye’nin önemli reggae gruplarından SATTAS da konuk olarak katılacak. Yaklaşık 2 saat sürecek olan konser, Vodafone FreeZone YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Türkiye’nin dört bir yanından gençler, Simge ve SATTAS’ın Vodafone FreeZone Stüdyo’da gerçekleştireceği bu “Saçma Güzel” konseri ücretsiz izleyebilecek.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Simge, Vodafone FreeZone Stüdyo’da konser vereceği için heyecanlı olduğunu belirterek, "İlk kez reggae söyleyeceğim. SATTAS ile birlikte keyifli bir deneyim olacak. Online konser fikri heyecan verici. Milyonlarca gencin evine aynı anda konuk olacağız. Herkesi 13 Mart akşamı Vodafone FreeZone YouTube kanalına bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Simge, Vodafone FreeZone Stüdyo’daki online konseri için eğlenceli bir tanıtım videosu da hazırladı. Vodafone FreeZone Instagram hesabında yayınlanan videoda, “Pop Simge” ve “Reggae Simge” aynı sahnede buluşup sohbet ediyor. İki ayrı kimliğe bürünerek hayranlarına sürpriz yapan Simge, gençleri 13 Mart’taki konseri izlemek için Vodafone FreeZone YouTube kanalına abone olmaya davet ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Vodafone
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5