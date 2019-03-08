Vodafone Freezone Stüdyo'da online konser

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone Stüdyo’da 13 Mart’ta düzenlenecek online konserde Simge sahne alacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, sanatçı, "Raad Online" temasıyla düzenlenecek konserde, bir ilk olarak, hem pop hem reggae janrlardan oluşan bir konsept ile gençlerin evine konuk olacak.

Simge'ye reggae parçalarda SATTAS eşlik edecek. Vodafone FreeZone YouTube kanalından saat 20.30’da canlı yayınlanacak konser, ücretsiz olarak Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlerle buluşacak.

13 Mart’ta Vodafone FreeZone Stüdyo’da “Raad Online” temasıyla düzenlenecek online konserde, Simge bir ilk olarak hem pop hem reggae janrlardan oluşan bir repertuarla milyonlarca gencin evine konuk olacak.

Moderatörlüğünü YouTube fenomeni Chaby Han’ın yapacağı konsere, Türkiye’nin önemli reggae gruplarından SATTAS da konuk olarak katılacak. Yaklaşık 2 saat sürecek olan konser, Vodafone FreeZone YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Türkiye’nin dört bir yanından gençler, Simge ve SATTAS’ın Vodafone FreeZone Stüdyo’da gerçekleştireceği bu “Saçma Güzel” konseri ücretsiz izleyebilecek.







Açıklamada görüşlerine yer verilen Simge, Vodafone FreeZone Stüdyo’da konser vereceği için heyecanlı olduğunu belirterek, "İlk kez reggae söyleyeceğim. SATTAS ile birlikte keyifli bir deneyim olacak. Online konser fikri heyecan verici. Milyonlarca gencin evine aynı anda konuk olacağız. Herkesi 13 Mart akşamı Vodafone FreeZone YouTube kanalına bekliyorum." ifadelerini kullandı.



Simge, Vodafone FreeZone Stüdyo’daki online konseri için eğlenceli bir tanıtım videosu da hazırladı. Vodafone FreeZone Instagram hesabında yayınlanan videoda, “Pop Simge” ve “Reggae Simge” aynı sahnede buluşup sohbet ediyor. İki ayrı kimliğe bürünerek hayranlarına sürpriz yapan Simge, gençleri 13 Mart’taki konseri izlemek için Vodafone FreeZone YouTube kanalına abone olmaya davet ediyor.