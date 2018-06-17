Vodafone Freezone’lulara yeni gamer paketi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel espor ligi League of Legends’a ismini veren Vodafone FreeZone, yaz liginin başlamasıyla birlikte "Vodafone FreeZone Gamer Paketleri"nin kapsamını genişletti. marka oyun tutkunlarına aylık paketlere ek olarak haftalık paketler sunmaya başladı.

Vodafone açıklamasına göre, Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone altında, tutku alanı espor olan gençlere yeni özgürlük alanları sunmaya devam ediyor.

Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel espor ligi League of Legends’ın 2018 sezonu kış ve yaz mevsimi liglerine ismini veren Vodafone FreeZone, yaz liginin başlamasıyla birlikte “Vodafone FreeZone Gamer Paketleri”nin kapsamını da genişletti. Aylık paketlere ek olarak haftalık paketler halinde de sunulmaya başlanan “Vodafone FreeZone Gamer Paketleri”, yenilenen içeriğiyle oyunsever gençlere farklı deneyimler yaşatmaya devam edecek.

Yeni “Vodafone FreeZone Gamer Paketleri” içinde, internetinden yemeyen YouTube ve Playz faydalarının yanı sıra oyun pazarında en çok tercih edilen online ödeme platformu ininal kart üzerinden 10 TL hediye de bulunuyor. Bu faydalar sayesinde lig maçlarını YouTube’dan internet endişesi olmadan izleyebilen, ayrıca Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne ait birçok özel içeriğe Vodafone FreeZone YouTube kanalında internetinden yemeden ulaşabilen FreeZone’lu gençler, oyuncuların sosyal medyası Playz’de de internet endişesi olmadan diledikleri gibi gezinebiliyorlar.







- "Tutku alanı espor olan gençlere pek çok ayrıcalık sunuyoruz"





Espor pazarını genç abonelere gençliklerini özgürce yaşama imkanı verecek yeni bir yatırım alanı olarak gördüklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:



"Vodafone FreeZone olarak geliştirdiğimiz oyun paketleriyle tutku alanı espor olan gençlere pek çok ayrıcalık sunuyoruz. Bu yıl, ülkemizde profesyonel ligi olan tek oyun League of Legends’ın kış ve yaz mevsimi liglerine isim sponsoru olduk. Yaz liginin başlamasıyla birlikte ‘Vodafone FreeZone Gamer Paketleri’nin kapsamını da genişlettik. İnternetinden yemeyen YouTube ve Playz faydalarının yanı sıra her ay efsane hediyeler kazanma şansı vererek gençlerin oyun deneyimini sınırsız yaşamalarını hedefliyoruz.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne özel olarak sunduğumuz faydalar ve içerikler sayesinde oyunsever gençlerin ‘Vadi’ dünyasına daha fazla dahil olmalarını sağlamak istiyoruz. Üstelik, haftalık ve aylık gamer paketi alternatiflerimizle de gençlerin bütçesine uygun daha geniş bir portföy sunuyoruz. Vodafone FreeZone olarak, espor alanındaki yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz."









- FreeZone’dan Dünya Şampiyonası’nı yerinde izleme şansı





Açıklamada verilen bilgilere göre, Vodafone’un FreeZone’lulara özel sunduğu “Vodafone FreeZone Gamer Paketleri”, kullanıcılarına her ay yurtdışı seyahatleri, final biletleri, esporcularla tanışma olanağı gibi sürpriz hediyeler kazanma şansı sunmaya devam ediyor.

Bugüne kadar 2 şanslı FreeZone’luya Sezon Ortası Turnuvası’nın finalini Paris’te izleme imkanı sunan, 3 şanslı FreeZone’luya ise gamer bilgisayarı hediye eden Vodafone FreeZone, önümüzdeki dönemde FreeZone’lulara dünyanın en büyük oyun fuarlarından Gamescom’u ziyaret etme, Yaz Ligi Finali’ne (TBF) bilet kazanma ve Kore’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası finallerini yerinde izleme gibi avantajlar sunacak.



Vodafone FreeZone’un oyunsever gençler için sunduğu avantajlardan yararlanmak isteyenlerin, aylık ya da haftalık “Vodafone FreeZone Gamer Paketleri”nden birini satın alması yeterli oluyor.

Tarifeye ek 18 TL’ye sunulan aylık “Vodafone FreeZone Gamer Paketleri” iptal edilmediği sürece her ay devam ederken, 10 TL’ye sunulan haftalık “Vodafone FreeZone Gamer Paketleri” ise tekrar etmiyor.



